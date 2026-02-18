Konya Büyükşehir’de birlik ve rekabet aynı sahada buluştu
Konya Büyükşehir Belediyesi, kurum içi dayanışmayı güçlendirmek ve personel arasındaki birlik ruhunu pekiştirmek amacıyla “Birimler Arası Voleybol Turnuvası“ adıyla bir organizasyon düzenledi. Büyük heyecan ve çekişmeye sahne olan organizasyonda şampiyonluk ipini finalde Bölge İtfaiye takımını mağlup eden Spor Konyalılar göğüsledi.
Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen Birimler Arası Voleybol Turnuvası tamamlandı.Turnuva, İMKB Spor Salonu ve Vali İhsan Dede Spor Salonu'nda gerçekleştirilen grup müsabakalarıyla başladı. Turnuva boyunca toplam 98 karşılaşma oynandı.
Yoğun rekabetin yaşandığı maçların ardından 1. ve 2. turu başarıyla geçen takımlar final etabına yükseldi.Final karşılaşmaları coşkulu bir atmosferde Konya Teknik Üniversitesi Spor Salonu'nda oynandı. Tribünlerdeki yoğun destek ve sahadaki üst düzey mücadele, organizasyona adeta profesyonel bir turnuva atmosferi kazandırdı.
Finalde İtfaiye Dairesi'nin Bölge İtfaiye takımını mağlup eden Gençlik ve Spor Hizmetleri Dairesi'nin Spor Konyalılar takımı turnuvayı şampiyon tamamlayarak kupanın sahibi oldu.Üçüncülük mücadelesinde ise, Ulaşım Dairesi'nin Konray takımı, yine İtfaiye Dairesi'nin Kurtaran Eller takımını yenerek turnuvayı üçüncü sırada tamamladı.
Konya Büyükşehir Belediyesi'nin dostluk, takım ruhu ve kurum içi iletişimi güçlendiren organizasyonu, katılımcıların hem sportif rekabet hem de sosyal kaynaşma açısından unutulmaz anlar yaşamasına vesile oldu.
