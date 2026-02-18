GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,92
EURO
51,94
STERLİN
59,68
GRAM
7.279,65
ÇEYREK
12.008,58
YARIM ALTIN
23.937,09
CUMHURİYET ALTINI
47.670,40
SPOR Haberleri

Konyaspor Guilherme Sitya’nın kaptanlığına son verdi: Süresiz kadro dışı

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konyaspor Guilherme Sitya’nın kaptanlığına son verdi: Süresiz kadro dışı
Konyaspor, takım kaptanlarından Guilherme Sitya’nın kaptanlığını sona erdirdi ve oyuncuyu süresiz kadro dışı bıraktı.

Kulübün açıklamasına göre Sitya'nın takım kaptanlığı sona erdirildi ve oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.

Tatil Paylaşımı

Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Sitya eşiyle tatile gitti. Sitya, bu tatil sürecinde şezlongda poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.

Söz konusu paylaşım, takımın 12 haftadır galibiyet alamaması nedeniyle tepkiye yol açtı.



Kulüp Kararını Duyurdu

Konyaspor, yaşanan gelişmelerin ardından Sitya'nın kaptanlık görevine son verdiğini resmi olarak açıkladı.

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER