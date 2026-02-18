Konyaspor Guilherme Sitya’nın kaptanlığına son verdi: Süresiz kadro dışı

Kulübün açıklamasına göre Sitya'nın takım kaptanlığı sona erdirildi ve oyuncu süresiz olarak kadro dışı bırakıldı.
Tatil Paylaşımı
Konyaspor, Alanyaspor'a 2-1 yenildiği maçın ardından Sitya eşiyle tatile gitti. Sitya, bu tatil sürecinde şezlongda poz verdiği bir fotoğrafı sosyal medya hesabından paylaştı.
Söz konusu paylaşım, takımın 12 haftadır galibiyet alamaması nedeniyle tepkiye yol açtı.
Kulüp Kararını Duyurdu
Konyaspor, yaşanan gelişmelerin ardından Sitya'nın kaptanlık görevine son verdiğini resmi olarak açıkladı.
(Ali Asım Erdem)