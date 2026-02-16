Büyükşehirli Bisikletçiler Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları’nda ikinci oldu
Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Antalya’nın Alanya ilçesinde düzenlenen Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları’na damga vurdu. Zorlu hava koşullarının yaşandığı yarışlarda Büyükşehirli sporcular 2 altın, 2 gümüş ve 1 bronz olmak üzere 5 madalya kazanarak Büyük Erkekler Klasmanında ikincilik kürsüsüne çıktı.
Konya Büyükşehir Belediyespor Bisiklet Takımı, Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları'nda elde ettiği başarıyla göz doldurdu.
Türkiye Bisiklet Federasyonu'nun 2026 yılı faaliyet programında yer alan Türkiye Kupası 1. Etap Puanlı Yol Yarışları, 13-15 Şubat tarihleri arasında Antalya'nın Alanya'da gerçekleşti.
Olumsuz hava koşulları nedeniyle 85 kilometre olarak düzenlenen Büyük Erkekler Yol Yarışında, Büyükşehirli Ahmet Can Akpınar, 3. sırada bitişe ulaştı ve bronz madalyanın sahibi oldu.
Güvenlik tedbirleri sebebiyle 14 Şubat programının iptal edildiği yarışların son gününde de Konya Büyükşehir Belediyespor kürsüden inmeyerek alkış topladı.
Genç Erkeklerde Muhammed Emir Emişci altın madalya kazanırken, yarışı ikinci sırada bitiren Göktürk Yüzerler ise gümüş madalyanın sahibi oldu.
Büyükşehir Belediyespor, Büyük Erkeklerde de yine aynı başarıyı elde etti. Ramazan Yılmaz altın, Mustafa Tarakcı gümüş madalya kazanırken sarı siyahlı takım bu klasmanda kürsüde ikinci sırayı elde etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”