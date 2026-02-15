Konya’da eğitim camiasının acı günü! Türkçe öğretmeni hayatını kaybetti

Konya’da eğitim camiasında acı bir kayıp yaşandı. Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni hayatını kaybetti.
Konya'da Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali Arpacı'nın vefatı eğitim camiasını yasa boğdu.
Eğitim Camiasını Yasa Boğdu
Uzun yıllardır öğrencilerine Türkçe sevgisini aşılayan Mehmet Ali Arpacı'nın vefatı, meslektaşları ve öğrencileri başta olmak üzere tüm eğitim camiasını derin üzüntüye boğdu.
Başsağlığı Mesajı Yayımlandı
Konya İl Millî Eğitim Müdürlüğü tarafından yayımlanan taziye mesajında, "Selçuklu Seyit Ulugülyağcı İmam Hatip Ortaokulu Türkçe Öğretmeni Mehmet Ali Arpacı vefat etmiştir.
Öğretmenimize Allah'tan rahmet, ailesine ve yakınlarına başsağlığı ve sabırlar dileriz." ifadelerini kullandı.
Merhum öğretmene enikonya.com.tr ailesi olarak Allah'tan rahmet, kederli ailesine ve sevenlerine sabırlar diliyoruz.
