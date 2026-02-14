Meteoroloji Konya’ya tarih verdi! Çok kuvvetli geliyor

Meteoroloji verilerine göre Konya ve çevresinin genellikle az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Konya'ya yağış için meteoroloji tarih verdi! İşte ilçe ilçe 5 günlük Konya hava durumu
Meteoroloji yetkililerinin son tahminlerine göre, Konya'nın tamamında 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca 2-19 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları, yağışla birlikte ani bir düşüş yaşayacak.
TÜM İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK
Yağışın, Konya merkezle birlikte 31 ilçeyi de kapsayacak şekilde geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Meram, Karatay ve Selçuklu'nun yanı sıra Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Seydişehir gibi çevre ilçelerde de gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi.
VATANDAŞLARA UYARI
Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.
GECE SICAKLIKLARI 2 DERECEYE DÜŞECEK
Beklenen yağış sonrası Konya'da gece sıcaklıkları 19 dereceden 2 dereceye kadar düşecek. Yetkililer, ani sıcaklık değişikliklerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını, özellikle açık alanlarda bulunacakların dikkatli olmasını tavsiye etti.
KONYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?
Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde açık 2°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın güneşli 16°C, akşam saatlerinde güneşli 15°C, gece 8°C olacağı tahmin ediliyor.
İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU
Kaynak: Haber Merkezi