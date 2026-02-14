GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
KONYA Haberleri

Meteoroloji Konya’ya tarih verdi! Çok kuvvetli geliyor

Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji Konya’ya tarih verdi! Çok kuvvetli geliyor
Meteoroloji 8. Bölge Müdürlüğü, Konya ve çevresinde beklenen hava tahminlerini açıkladı. Konya için hava durumu bugün nedir? Konya için yarın ve 5 günlük hava durumu nasıl olacak? Konya için hava durumu sağanak yağmurlu mu, parçalı bulutlu veya beklenen sıcaklık kaç derece olacak? İşte Konya hava durumu

Meteoroloji verilerine göre Konya ve çevresinin genellikle az bulutlu ve açık, öğleden sonra parçalı bulutlu geçeceği tahmin ediliyor. Konya'ya yağış için meteoroloji tarih verdi! İşte ilçe ilçe 5 günlük Konya hava durumu

Meteoroloji yetkililerinin son tahminlerine göre, Konya'nın tamamında 17 Şubat Salı ve 18 Şubat Çarşamba günleri gök gürültülü sağanak yağış etkili olacak. Hafta boyunca 2-19 derece arasında seyreden hava sıcaklıkları, yağışla birlikte ani bir düşüş yaşayacak.

 

TÜM İLÇELERDE ETKİLİ OLACAK

Yağışın, Konya merkezle birlikte 31 ilçeyi de kapsayacak şekilde geniş bir alanda etkili olması bekleniyor. Meram, Karatay ve Selçuklu'nun yanı sıra Ereğli, Akşehir, Beyşehir, Ilgın, Seydişehir gibi çevre ilçelerde de gök gürültülü sağanak yağışların kuvvetli olabileceği bildirildi.

VATANDAŞLARA UYARI

Meteoroloji yetkilileri, ani yağışların oluşturabileceği su baskınlarına karşı özellikle düşük kotlu bölgelerde yaşayan vatandaşların dikkatli olmalarını istedi. Ayrıca, dışarıda vakit geçireceklerin şemsiye ve yağmurluklarını yanlarında bulundurmaları tavsiye edildi.

GECE SICAKLIKLARI 2 DERECEYE DÜŞECEK

Beklenen yağış sonrası Konya'da gece sıcaklıkları 19 dereceden 2 dereceye kadar düşecek. Yetkililer, ani sıcaklık değişikliklerine karşı vatandaşların tedbirli olmasını, özellikle açık alanlarda bulunacakların dikkatli olmasını tavsiye etti.

KONYA'DA YARIN HAVA NASIL OLACAK?

Konya'da yarınki hava durumu; sabah saatlerinde açık 2°C olması bekleniyor. Yarın gün ortasında havanın güneşli 16°C, akşam saatlerinde güneşli 15°C, gece 8°C olacağı tahmin ediliyor.

İŞTE İLÇE İLÇE KONYA HAVA DURUMU

