KTO Başkanı Öztürk: “Enflasyonla mücadeleye hep birlikte destek vermeliyiz’’

Konya Ticaret Odası (KTO) Başkanı Selçuk Öztürk, dezenflasyon sürecinin kesintisiz devam ettiğinin altını çizerek, enflasyona karşı el birliğiyle mücadele etmek gerektiğini söyledi.

Konya Ticaret Odası (KTO)'da Meslek Komiteleri İstişare Toplantıları tüm hızıyla devam ediyor. Bu kapsamda 32. Metallerin İşlenmesi ile Kalıp İmalatı Meslek Komitesi İstişare Toplantısı yoğun bir katılımla gerçekleştirildi. KTO Meclis Toplantı Salonu'nda, KTO Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Öztürk'ün başkanlığında gerçekleştirilen toplantıda 32. Metallerin İşlenmesi ile Kalıp İmalatı Meslek Komitesi'ne bağlı KTO üyelerinin sorunları ve talepleri dinlendi, sektörün durumuyla ilgili istişarelerde bulunuldu.

Konya Ticaret Odası'nın iş aleminin sorunlarının çözümü ve şehir ekonimisinin daha iyi noktalara taşınması konusunda istişareyle hareket ettiğini belirten Başkan Öztürk, bu çerçevede tüm sektörlerin temsilcileriyle bir araya gelmeye gayret gösterdiklerini söyledi. Meslek Komiteleri İstişare Toplantılarının bu anlamda oldukça önemli olduğuna dikkat çeken Başkan Öztürk, "Bugünkü toplantımızın en önemli bölümü sizlerin görüş, öneri ve değerlendirmeleridir. Sektörünüzün karşılaştığı sorunları, beklentilerinizi ve çözüm önerilerinizi dinlemek; bizim için yol haritası niteliğindedir. Biz inanıyoruz ki; birlikte konuşur, birlikte düşünür ve birlikte hareket edersek, hem sektörümüz hem de şehrimiz için çok daha güçlü bir gelecek inşa ederiz" dedi.

"Enflasyonla mücadeleye hepimizin destek vermesi gerekiyor"

Başkan Öztürk, güncel ekonomik duruma ilişkin de bilgiler verdi. "Bugün geldiğimiz noktada küresel ekonomide dalgalanmalar devam ediyor" ifadelerini kullanan Başkan Öztürk, "Enflasyonla mücadele sürerken, para politikasındaki sıkı duruşun bir süre daha devam edeceği bir sürecin içerisindeyiz. Yüksek faiz oranlarının finansmana erişim maliyetlerini artırması, iş alemimiz açısından büyük sorun olarak hala önümüzde dursa da, faizlerde yaşanan indirimin 2026 yılında da devam etmesi ve enflasyondaki düşüşün belirginleşmesiyle yılın ikinci yarısından itibaren daha sağlıklı bir ekonomik ortama kavuşacağımızı düşünüyoruz. Dezenflasyon süreci kesintisiz devam ediyor. Yüksek enflasyon başta sabit gelirli vatandaşlarımız olmak üzere herkesi olumsuz etkileyen bir durum. Bu anlamda enflasyonla mücadeleye hepimizin destek vermesi gerektiğini düşünüyorum" ifadelerini kullandı.

Toplantılar sektörlere yön veriyor

KTO 32. Metallerin İşlenmesi ile Kalıp İmalatı Meslek Komitesi Başkanı Muhsin Başarı da, Konya Ticaret Odası'nın meslek komiteleri ile yaptığı toplantıların büyük önem taşıdığını vurguladı. Gerçekleştirilen toplantıların sektörlere yön verdiğini belirten Başarı, "Odamız, yaptığı iştişare toplantıları ile sorunları dinliyor, taleplere kulak veriyor ve çözüm arıyor. Dolayısı ile bu toplantılardan dolayı KTO Başkanımıza ve Yönetim Kuruluna teşekkür ederiz. Bizler de komite olarak sektörümüzün sorunlarını çözmek amacıyla faaliyetlerimizi sürdürüyor. Bundan sonraki süreçte de el birliğiyle çalışmalarımıza devam edeceğiz" diye konuştu.

Konuşmaların ardından KTO Üyelerine söz verilerek, sorun, görüş ve önerilerle ilgili istişarelerde bulunuldu.

Kaynak: İHA