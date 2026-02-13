Konya Büyükşehir’den Türkiye’de bir ilk! Devreye alındı

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak “e-taksit” sistemini KOSKİ’nin resmi web sitesi üzerinden devreye aldı. Artık vatandaşlar abonelik borçlarına web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kuruma gelmeden hızlı ve güvenli şekilde taksitlendirme yapabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaş odaklı dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir uygulamayı daha hizmete sundu.

Geliştirilen online taksitlendirme sistemi sayesinde aboneler, aboneliklerine ait borçlarını internet üzerinden kolayca taksitlendirebiliyor. Uygulama ile birlikte borç taksitlendirme işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan, kısa sürede ve güvenli biçimde tamamlanabiliyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan sistem, hem işlem süresini kısaltıyor hem de abonelere ödeme planlarını esnek şekilde düzenleme imkânı sağlıyor.

Online taksitlendirme işlemi, KOSKİ'nin resmi internet sitesi veya Mobil KOSKİ uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılarak başlatılıyor. Ana sayfada yer alan E-Taksit seçeneği üzerinden Online İşlemler bölümüne geçiş yapılıyor. Bu aşamada adrese kayıtlı abonelik seçilerek işlem adımlarına devam ediliyor.

Borç listesi ekranında taksitlendirilmek istenen borç kalemleri ve taksit sayısı belirleniyor. Sonraki adımda sistemde kayıtlı cep telefonuna gönderilen SMS doğrulama kodu girilerek işlem onaylanıyor. İşlemin başarılı olmasıyla birlikte ekranda sonuç bildirimi yer alıyor ve kullanıcı peşinat ödeme sayfasına yönlendiriliyor.

Ödeme ekranında kredi kartı bilgileri girilerek yapılan güvenli ödeme sonrası taksitlendirme işlemi tamamlanmış oluyor. Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar hem vakitten tasarruf ediyor hem de ödeme süreçlerini dijital ortamda kolaylıkla yönetebiliyor.

