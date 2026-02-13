GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,69
EURO
51,77
STERLİN
59,55
GRAM
7.272,18
ÇEYREK
12.049,77
YARIM ALTIN
23.987,70
CUMHURİYET ALTINI
47.534,19
KONYA Haberleri

Konya Büyükşehir’den Türkiye’de bir ilk! Devreye alındı

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir’den Türkiye’de bir ilk! Devreye alındı
Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaşların hizmetlere ulaşımını kolaylaştırmak amacıyla Türkiye’de bir ilk olarak “e-taksit” sistemini KOSKİ’nin resmi web sitesi üzerinden devreye aldı. Artık vatandaşlar abonelik borçlarına web sitesi ve mobil uygulama üzerinden kuruma gelmeden hızlı ve güvenli şekilde taksitlendirme yapabiliyor.

Konya Büyükşehir Belediyesi KOSKİ Genel Müdürlüğü, vatandaş odaklı dijital dönüşüm çalışmaları kapsamında yeni bir uygulamayı daha hizmete sundu.

Geliştirilen online taksitlendirme sistemi sayesinde aboneler, aboneliklerine ait borçlarını internet üzerinden kolayca taksitlendirebiliyor. Uygulama ile birlikte borç taksitlendirme işlemleri şubeye gitmeye gerek kalmadan, kısa sürede ve güvenli biçimde tamamlanabiliyor. Türkiye'de bir ilk olma özelliği taşıyan sistem, hem işlem süresini kısaltıyor hem de abonelere ödeme planlarını esnek şekilde düzenleme imkânı sağlıyor.

Online taksitlendirme işlemi, KOSKİ'nin resmi internet sitesi veya Mobil KOSKİ uygulaması üzerinden üyelik girişi yapılarak başlatılıyor. Ana sayfada yer alan E-Taksit seçeneği üzerinden Online İşlemler bölümüne geçiş yapılıyor. Bu aşamada adrese kayıtlı abonelik seçilerek işlem adımlarına devam ediliyor.

Borç listesi ekranında taksitlendirilmek istenen borç kalemleri ve taksit sayısı belirleniyor. Sonraki adımda sistemde kayıtlı cep telefonuna gönderilen SMS doğrulama kodu girilerek işlem onaylanıyor. İşlemin başarılı olmasıyla birlikte ekranda sonuç bildirimi yer alıyor ve kullanıcı peşinat ödeme sayfasına yönlendiriliyor.

Ödeme ekranında kredi kartı bilgileri girilerek yapılan güvenli ödeme sonrası taksitlendirme işlemi tamamlanmış oluyor. Yeni hizmet sayesinde vatandaşlar hem vakitten tasarruf ediyor hem de ödeme süreçlerini dijital ortamda kolaylıkla yönetebiliyor.

Kaynak: Haber Merkezi

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER