Konya’da toplam 100 bin TL ödüllü yarışma! (Tıkla-Başvur)

Konya Büyükşehir Belediyesi İtfaiye Dairesi Başkanlığı, üniversite öğrencilerine yönelik "İtfaiye Temalı Resim Yarışması” düzenliyor. Kahramanlığı sanatla anlatmayı amaçlayan yarışma, yağlı boya ve akrilik teknikleriyle hazırlanan eserleri bir araya getirecek.
BÜYÜK ÖDÜLLER SANATÇI ADAYLARINI BEKLİYOR
Yarışmada dereceye giren öğrencilere önemli para ödülleri verilecek.
Birincilik ödülü 50 bin TL,
İkincilik ödülü 30 bin TL,
Üçüncülük ödülü ise 20 bin TL olarak açıklandı.
Yarışma, Konya merkez üniversitelerinde öğrenim gören öğrencilerin katılımına açık olacak.
SON BAŞVURU 15 MAYIS 2026
Yarışmaya katılmak isteyen öğrencilerin en geç 15 Mayıs 2026 tarihine kadar başvurularını tamamlaması gerekiyor. Sonuçlar 15 Ağustos 2026 tarihinde ilan edilecek. Ödül töreni ve sergi, Yangından Korunma Haftası kapsamında 25 Eylül – 1 Ekim tarihleri arasında gerçekleştirilecek.
SERGİ VE ÖDÜL TÖRENİ SANCAK İTFAİYE MERKEZİ'NDE
Yarışma kapsamında dereceye giren ve sergilenmeye değer görülen eserler, Sancak İtfaiye Merkezinde sanatseverlerle buluşacak. Konya Büyükşehir Belediyesi, tüm üniversite öğrencilerini itfaiyecilerin fedakârlığını ve kahramanlığını tuvale yansıtmaya davet ediyor.
Yarışmaya başvuru için TIKLAYINIZ
(Meltem Aslan)
Kaynak: Haber Merkezi