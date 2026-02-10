GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Konya Özel Harekat destekli DEAŞ operasyonu: 3 şüpheli tutuklandı

Karaman merkezli 2 ilde terör örgütü DEAŞ’a yönelik düzenlenen operasyonda gözaltına alınan 4 kişiden 3’ü tutuklandı.

Edinilen bilgiye göre, Karaman Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde, İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerince terör örgütü DEAŞ'ın eylem ve faaliyetlerinin deşifre edilmesi ile finansal kaynaklarının engellenmesine yönelik çalışma başlatıldı.



Bu kapsamda, Konya Özel Harekat Bölge Müdürlüğü ve Malatya İl Emniyet Müdürlüğü ekiplerinin de katılımıyla Karaman ve Malatya'da düzenlenen eş zamanlı operasyonda 4 kişi yakalandı.



Operasyonda çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.



Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılardan 3'ü tutuklandı, 1'i yurt dışına çıkış yasağı adli kontrolüyle serbest bırakıldı.

Kaynak: İHA

