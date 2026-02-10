GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
43,72
EURO
52,00
STERLİN
59,74
GRAM
7.330,64
ÇEYREK
12.161,19
YARIM ALTIN
24.209,81
CUMHURİYET ALTINI
47.976,51
KONYA Haberleri

Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış uyarısı: Bu tarihe dikkat!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış uyarısı: Bu tarihe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı.

Rapora göre kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, hafta sonuna doğru sıcaklıklarda dikkat çekici bir artış bekleniyor.

YAĞIŞLI HAVA CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRÜYOR

Meteoroloji verilerine göre Konya genelinde 13 Şubat Cuma gününe kadar yağışlı hava etkili olacak. Hafta ortasından itibaren aralıklarla devam edecek yağışların, özellikle Cuma günü etkisini artırması bekleniyor.

CUMA GÜNÜ KUVVETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR

13 Şubat Cuma günü Konya merkez dahil olmak üzere 31 ilçenin tamamında kuvvetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor. Yağışların 14 Şubat Cumartesi günü de yer yer etkisini göstermesi öngörülüyor.

PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR 20 DERECEYE ÇIKIYOR

Hafta ortasında 11-12 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıkları, 15 Şubat Pazar günü itibarıyla hızlı bir yükseliş gösterecek. Tahminlere göre Konya'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak ve yağışlı hava yerini daha ılık bir havaya bırakacak.

KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER