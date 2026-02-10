Meteoroloji’den Konya’ya kuvvetli yağış uyarısı: Bu tarihe dikkat!

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, Konya'nın merkez ilçesi dahil olmak üzere 31 ilçeyi kapsayan beş günlük hava tahmin raporunu yayımladı.
Rapora göre kent genelinde yağışlı hava etkisini sürdürürken, hafta sonuna doğru sıcaklıklarda dikkat çekici bir artış bekleniyor.
YAĞIŞLI HAVA CUMA GÜNÜNE KADAR SÜRÜYOR
Meteoroloji verilerine göre Konya genelinde 13 Şubat Cuma gününe kadar yağışlı hava etkili olacak. Hafta ortasından itibaren aralıklarla devam edecek yağışların, özellikle Cuma günü etkisini artırması bekleniyor.
CUMA GÜNÜ KUVVETLİ YAĞMUR BEKLENİYOR
13 Şubat Cuma günü Konya merkez dahil olmak üzere 31 ilçenin tamamında kuvvetli yağmur bekleniyor. Yetkililer, ani yağışlara karşı vatandaşların dikkatli ve tedbirli olması gerektiğini belirtiyor. Yağışların 14 Şubat Cumartesi günü de yer yer etkisini göstermesi öngörülüyor.
PAZAR GÜNÜ SICAKLIKLAR 20 DERECEYE ÇIKIYOR
Hafta ortasında 11-12 derece seviyelerinde seyreden hava sıcaklıkları, 15 Şubat Pazar günü itibarıyla hızlı bir yükseliş gösterecek. Tahminlere göre Konya'da hava sıcaklığı 20 dereceye kadar çıkacak ve yağışlı hava yerini daha ılık bir havaya bırakacak.
KONYA 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU