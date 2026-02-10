TYB Konya Şubesi 2026 etkinlik takvimlerini açıkladı

Türkiye Yazarlar Birliği (TYB) Konya Şubesi, 2026 yılı için hazırladığı kapsamlı etkinlik takvimlerini kamuoyuyla paylaştı.

Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi, 2026 yılı etkinliklerine başlarken geride kalan verimli bir çalışma döneminin detaylarını aktardı. 2025 yılında düzenlenen 60 etkinlikle şehrin kültürel dinamizmine katkı sunmayı hedefleyen şube, 30 yılı aşkın süredir devam eden faaliyetlerini bu yıl da çeşitlendirerek sürdürüyor. Programların tamamına yakınının, şubenin TYB Konya Şubesi D. Mehmet Doğan Kütüphanesi'nde gerçekleştirilmesi planlanıyor.





TYB Konya Şube Başkanı Ahmet Köseoğlu, Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin 32 yıldır Konya'nın kültürel hayatına hizmet için gayret ettiğini vurgulayarak sözlerine başladı. Köseoğlu, "32 yıldır sürdürdüğümüz faaliyetlerimizle şehrimizin sanatına, edebiyatına, folkloruna, düşünce hayatına, musikisine ve kültürel hayatına hizmet etmeye çalışıyoruz. Bu yıl da aynı anlayış ve sorumlulukla programlarımıza devam edeceğiz.” dedi.



Yönetim Kurulu ve üyeler ile istişare edilerek belirlenen faaliyetlerin üç ana takvim çerçevesinde yürütüleceğini ifade eden Köseoğlu, "Bu yıl Kültürel Etkinlikler Takvimi, Konyalı Onlar Takvimi ve Teneffüs Buluşmaları Takvimi olmak üzere üç ayrı başlık altında dopdolu bir program hazırladık.” diye konuştu.







Bu yıl bazı organizasyonların önemli dönüm noktalarına ulaştığını vurgulayan Köseoğlu, "Cahit Zarifoğlu Çocuk Şenliği'mizin bu yıl yirmincisini, Uluslararası Şiir Şöleni'miz ise 15.sini yapıyor olmanın mutluluğunu yaşıyoruz. Karatay Belediyemizle iş birliği içinde, Türk dünyasından katılacak şairlerle Mevlânâ Şiir Şöleni'ni yine gerçekleştireceğiz.” ifadelerini kullandı.



Gençlere yönelik çalışmalara ayrı bir önem verdiklerini dile getiren Köseoğlu, "Geleceğin yazarları yazarlarla buluşuyor anlayışıyla yürüttüğümüz Teneffüs Buluşmaları programımız çok ilgi gördü. Konya Valiliğimizin öncülüğünde, İl Millî Eğitim Müdürlüğümüzle birlikte Konya'daki önemli liselerin öğrencilerini şubemizin kütüphanesinde yazarlarımızla buluşturmaya devam edeceğiz.” dedi.



Köseoğlu, sözlerini "Sesimizin ulaşacağı her yere bu güzel ve hikmetli programları ulaştırabilmek, sözümüzün coğrafyasını genişletebilmek için tüm faaliyetlerimizi dijital platformlardan ve YouTube üzerinden yayınlamayı sürdüreceğiz.” diyerek tamamladı.

Ramazan'la Başlayan Kültür Yılı



TYB Konya'da 2026 yılı, manevi iklimin rehberliğinde başlayacak. Yılın açılışı Ramazan ayı çerçevesinde hazırlanacak programlarla yapılacak ve kültür takvimi bu özel atmosferle birlikte şekillenecek.



Ramazan İklimi



Yılın ilk dört programı "Ramazan İklimi” başlığı altında gerçekleştirilecek. Ramazan ayının ruhuna uygun olarak hazırlanan bu buluşmalar, özellikle dijital dünyadaki takipçilere ulaşmak amacıyla yalnızca sosyal medya hesapları üzerinden canlı yayınlanacak. Böylece TYB Konya'nın programları şehir sınırlarını aşarak daha geniş kitlelere ulaşacak.



Mazlum Coğrafyalar



Dünya gündemine karşı sorumluluk bilinciyle hareket eden TYB Konya, Gazze ve Doğu Türkistan başta olmak üzere mazlum coğrafyaların sesi olmaya devam edecek. Bu çerçevede düzenlenecek programlarda insanlık onuru, adalet ve vicdan temaları ilim ve kültür perspektifiyle ele alınacak.







Mevlâna Yıl Boyunca Gündemde



Hz. Mevlâna'nın düşünce mirasını daha iyi anlamak ve anlatmak amacıyla yıl boyunca beş ayrı program düzenlenecek. Bunun yanı sıra Karatay Belediyesi iş birliğiyle gerçekleştirilecek olan 15. Uluslararası Mevlâna Şiir Şöleni ile Konya, Türk dünyasından ve farklı ülkelerden şairleri ağırlayarak önemli bir kültür buluşmasına ev sahipliği yapacak.



Cahit Zarifoğlu Çocuk Şenliği 20. Kez



Türk edebiyatının öncü isimlerinden Cahit Zarifoğlu adına geleneksel olarak düzenlenen çocuk şenliği bu yıl 20. kez gerçekleştirilecek. Program, çocuk edebiyatı ve kültürel hafıza adına yine önemli buluşmalara sahne olacak.



Yazılacak Çok Şeyimiz Var



Bir TYB Konya klasiğine dönüşen ve her yıl yoğun ilgi gören "Yazılacak Çok Şeyimiz Var” program dizisi bu yıl 26'ncı kez düzenlenecek. Alanında yetkin isimlerin katılımıyla gerçekleştirilecek buluşmalar, düşünce ve edebiyat hayatına katkı sunmayı sürdürecek.



TYB Konya Şubesi, 2026 yılına yayılan bu kapsamlı programlarla sanatseverleri, öğrencileri ve şehir gönüllülerini kütüphanenin sıcak ve üretken atmosferinde bir araya gelmeye davet ediyor.



Zengin İçerikli Kültürel Etkinlikler



Yıl boyunca sürecek olan Kültürel Etkinlikler takvimi; sanattan sosyolojiye, ekonomiden tasavvufa ve edebiyata kadar geniş bir yelpazeyi kapsıyor. Bu kapsamlı takvimde kürsüye çıkacak ve birikimlerini paylaşacak isimler arasında; Prof. Dr. Ali Öge, Prof. Dr. Kamil Güneş, Prof. Dr. Yusuf Acar, Prof. Dr. Ali Akpınar, Prof. Dr. Mehmet Yazıcı, Prof. Dr. İdris Nebi Uysal, Prof. Dr. Talip Doğan, Prof. Dr. Nuh Arslantaş, Dr. Öğr. Üyesi Gökhan Çınkara, Prof. Dr. Saim Sakaoğlu, Abdullah Kasay, Prof. Dr. Hülya Küçük, Prof. Dr. Mehmet Eren, Prof. Dr. Mehmet Bayraktar, Prof. Dr. Musa Kazım Arıcan, Prof. Dr. Cemal Kurnaz, Osman Bozdemir, Atilla Yaramış, Tahir Sakman, Prof. Dr. Kemal Kahramanoğlu, Doç. Dr. Hüseyin Çil, Necati Çelik, Prof. Dr. Murat Ak, Doç. Dr. Mustafa Yıldırım, Dr. Kamil Uğurlu, M. Kamil Berse, Prof. Dr. Derya Örs, Reha Bilir, Hakan Bahçeci, Muzaffer Temel, Kerim Arı, Cengiz Teksoy, Veyis Güngör, Prof. Dr. Müşerref Yardım, Prof. Dr. Hüseyin Muşmal, Prof. Dr. Necmettin Güney, Doç. Dr. Ayşe Burcu Gören, Dr. Metin Kayahan Özgül, Doç. Dr. Canan Olpak Koç, Sadık Yalsızuçanlar, Hatice Öncel, Sevda Kayhan Yılmaz, Mine Yardımcı Ekdal, Şeyma Ayhan, Dr. Öğr. Üyesi Olcay Kocatürk, Konya Anadolu Mektebi Öğrencileri, Taha Kılınç, Doç. Dr. Kemal Haykıran, Dr. Timuçin Çevikoğlu ve Prof. Dr. Fatih Özkafa gibi çok değerli akademisyen, yazar ve sanatçılar yer alıyor.

Vefa Durağı: "Konyalı Onlar” Perşembe Sohbetleri



Şehrin manevi mimarlarını ve önemli şahsiyetlerini anmak amacıyla düzenlenen Konyalı Onlar Perşembe Sohbetleri, 2026 yılında da devam ederek 13 programla ilgilileriyle buluşacak. Bu özel buluşmalarda; Tahir Büyükkörükçü, Ahmet Öksüz, A. Sefa Odabaşı, Hüseyin Öksüz, Prof. Dr. Mustafa Tahralı, Kaşıkçı Ali Rıza Konevî, İbrahim Hakkı Konyalı, Süleyman Hayati Loras Dede, Dr. Ali Kemal Belviranlı, Prof. Dr. Ahmet Önkal, Mehmet Nuri Küçükiplikçi (Kılcı Nuri Efendi), Mehmet Vehbi (Çelik) Efendi ve Prof. Dr. Ali Osman Koçkuzu gibi Konya'nın ruhuna dokunan isimler gündemde olacak.



Gençlerle Baş Başa: Teneffüs Buluşmaları



Genç nesillerle kültürel köprüler kurmayı hedefleyen Teneffüs Buluşmaları, bu yıl 12 farklı okulu ağırlayacak. Konya İl Milli Eğitim Müdürlüğü iş birliği ile gerçekleşecek programlar kapsamında; Selçuklu Şehit Ufuk Baysan Anadolu Lisesi, Selçuklu ASELSAN KONYA MTAL, Karatay Türk Anadolu Vakfı Hafız Kız AİHL, Karatay Konya AİHL, Mehmet Rukiye Akış Fen ve Teknoloji AİHL, Meram Yıldız Kız AİHL, Karatay BİST Gazi Mustafa Kemal MTAL, Karatay Ömer Dinçer Kız AİHL, Karatay Sadrettin Konevi AİHL, Karatay Dr. Ali Rıza Bahadır Kız AİHL, Karatay Fen Lisesi ve Selçuklu Fen Lisesi öğrencileri TYB çatısı altında yazarlar ve kitaplarla buluşacak.









Gençlerle bir araya gelerek bilgi ve birikimlerini paylaşacak isimler arasında; Prof. Dr. Ömer Faruk Akça, Hüzeyme Yeşim Koçak, Doç. Dr. Derviş Dereli, Dilek Altındağ, Enver Etik, Perihan Akçay, Hasan Yaşar, Şener İşleyen, Nurettin Bay, Recep Öncel, Fatma Pınar Uysal, Hasip Şenalp, Fahri Özçakıl, Ömer Tokgöz, Prof. Dr. Murat Ak, Prof. Dr. Bekir Biçer, İbrahim Dıvarcı, Ahmet Kuş, Yaşar Toy, Doç. Dr. Ali Erkam Yarar, Mustafa Kabakcı, Prof. Dr. Ali Temizel, Dr. Ahmet Nihat Baysal ve Ali Erkan Akay yer alıyor.











Köseoğlu, programları dijital platformlardan takip eden ya da yüz yüze katılmak isteyen, kültüre, sanata ve düşünce hayatına ilgi duyan herkesi Türkiye Yazarlar Birliği Konya Şubesi'nin faaliyetlerine davet ettiklerini söyledi.



(Ali Asım Erdem)