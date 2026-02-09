Konya Akşehir Belediye Başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

AK parti seçimde kaybettiği yerlerin birçoğunu bu süreçte geri kazandı. Yerel seçimlerden bu yana 10'dan fazla milletvekili AK Parti saflarına katılırken, yaklaşık 60 belediye başkanı da muhalefet partilerinden istifa ederek AK Partili oldu.
Konya'dan AK Parti'ye akın!
Bu geri dönüşlerde Konya öne çıktı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin kazandığı Konya'nın 6 ilçe belediye başkanı, istifa ederek AK Parti'ye geçti. Yine Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ile Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici de partisinden istifa edip ardından AK Parti rozeti taktı.
Akşehir iddiası!
AK Parti'ye katılımlarınbdevam etmesi bekleniyor. İddiaların gösterdiği isim yine Konya'dan... CHP'den Akşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Nuri Köksal'ın AK Parti rozeti takacağı konuşuluyor. Bu iddialar artık kulislerde değil canlı yayınlarda da dillendirilmeye başladı.
Kaynak: Haber Merkezi