KONYA Haberleri

Konya Akşehir Belediye Başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?

- Güncelleme Tarihi:

Konya Akşehir Belediye Başkanı AK Parti’ye mi geçiyor?
31 Mart 2024 yerel seçimleri sonrasında çok sayıda belediye başkanı ve milletvekili AKP’ye geçti.

AK parti seçimde kaybettiği yerlerin birçoğunu bu süreçte geri kazandı. Yerel seçimlerden bu yana 10'dan fazla milletvekili AK Parti saflarına katılırken, yaklaşık 60 belediye başkanı da muhalefet partilerinden istifa ederek AK Partili oldu.

Konya'dan AK Parti'ye akın!

Bu geri dönüşlerde Konya öne çıktı. 31 Mart 2024 yerel seçimlerinde Yeniden Refah Partisi'nin  kazandığı Konya'nın 6 ilçe belediye başkanı, istifa ederek AK Parti'ye geçti. Yine Seydişehir Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, İYİ Parti Konya Milletvekili Ünal Karaman ile Gelecek Parti Konya Milletvekili Hasan Ekici de partisinden istifa edip ardından AK Parti rozeti taktı.

Akşehir iddiası!

AK Parti'ye katılımlarınbdevam etmesi bekleniyor. İddiaların gösterdiği isim yine Konya'dan... CHP'den Akşehir Belediye Başkanı seçilen Ahmet Nuri Köksal'ın AK Parti rozeti takacağı konuşuluyor. Bu iddialar artık kulislerde değil canlı yayınlarda da dillendirilmeye başladı.

 

Kaynak: Haber Merkezi

Yorumlar
  • M
    Mustafa
    7 saat önce

    Onursuzlar

    • Cevapla
    • Begen (16)
    • Begenme (4)
    Avatar
    Avatar Seç
  • DD
    doğrucu davut
    7 saat önce

    AKP YERİNE BEN OLSAM BUNLARI ASLA PARTİYE ALMAM,SEÇİLDİĞİ PARTİYİ SATAN YARIN SENİ DE SATAR.BUNLARA HALK ARASINDA FIR DÖNDÜ DENİR,

    • Cevapla
    • Begen (12)
    • Begenme (3)
    Avatar
    Avatar Seç
  • Z
    Ziyaretçi
    7 saat önce

    Bu durum büyük bir vebal! Kendisini seçmiş olan seçmenine büyük bir ihanet. Bunun vebalini ne bu dünya da ne de ahirette odeyemezler. Cenabı Allah adil olanları sever.

    • Cevapla
    • Begen (10)
    • Begenme (2)
    Avatar
    Avatar Seç
  • K
    konyalım
    6 saat önce

    Siyasetçilerde haysiyet şeref onur ayaklar altına alınıp fırıldak gibi dönerek partilere geçmenin nedeni ne, günümüzde parti değiştirenlerden koku duyulmaya başladımı hemen fırıldak oluyorlar. Seçen seçmenin istediğine bakmıyorlar.

    • Cevapla
    • Begen (7)
    • Begenme (1)
    Avatar
    Avatar Seç
  • K
    kızgınn
    5 saat önce

    bırakın şu boş gündemii. Başkanı takiip etmiyorsunuz galiba, sosyal nedyada

    • Cevapla
    • Begen (1)
    • Begenme (0)
    Avatar
    Avatar Seç
  • K
    Kenesarı
    4 saat önce

    Böyle şeriatcı İslamcı ve ümmetci olmayanlar akşehirdeki arkadaşlara nasıl hizmet verebilir.ayrıca ilk seçildiği gün bunların akpartili yetkililere belediyeye yarın girmeyin diyenler.

    • Cevapla
    • Begen (0)
    • Begenme (2)
    Avatar
    Avatar Seç
