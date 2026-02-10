Konya Sulh Hukuk Mahkemeleri Satış Memurluğu

T.C.

KONYA SULH HUKUK MAHKEMELERİ SATIŞ MEMURLUĞU'NDAN

(Terekenin Tasfiyesi)

Sayı :2025/73 Tereke Satış

Konu : Ali Rıza Coşkun hk. Tasfiyenin başladığına ilişkin

İ L A N

Konya ili, Cihanbeyli ilçesi, Karabağ mah, 29 Cilt, 107 hane ve 151 sırada nüfusa kayıtlı Mehmet ve Ayşeoğlu, 25/02/1978 doğumlu, 197****306 -TC Kimlik numaralı 07/03/2025 tarihinde vefat eden müteveffa ALİ RIZA COŞKUN 'un mirası yasal mirasçılarının tümü tarafından Konya1. Sulh Hukuk Mahkemesinin 2025/1230 esas ve 2025/1406 karar sayılı dosyasından reddedildiğinden TMK'nun 612 maddesi gereğince terekenin tasfiyesine karar verilmiş olup.

Kefalet sebebiyle alacaklıları da dahil olmak üzere alakadar olanların alacak ve borçlarını ilan tarihinden itibaren en geç BİR ay içinde varsa belgeleri ile birlikte Memurluğumuza müracaatları ile beyan ve kayıt ettirmeleri, aksi halde Türk Medeni Kanununun 634. maddesi gereğince alacaklarını bu süre içinde kaydettirmeyenlerin mirasçıları ne şahsen nede terekeye izafetle takip edemeyecekleri, rehin ve teminat hakkında bilgi vermeleri lüzumu TMK'nun 621. maddesi uyarınca ilan olunur.