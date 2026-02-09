GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Meclis’te stajyerlere taciz davasında dört tahliye

Meclis’te stajyerlere taciz davasında dört tahliye
Meclis lokantasında stajyerlere taciz davasında tutuklu dört sanığın tahliyelerine karar verildi. Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyelerine itiraz etti.

Türkiye Büyük Millet Meclisi (TBMM) lokantasında stajyerlere yönelik Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesi'nde görülen cinsel istismar davasının bugünkü duruşmasında mahkeme heyeti ara kararını açıkladı.

Beş sanıklı davada, tutuklu dört sanığın tahliyelerine karar verildi.

Böylece davada tutuklu yargılanan kalmadı. 

Sanıklar hakkında çocuğun cinsel istismarı" ve "çocuğa karşı cinsel taciz" suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis isteniyor.

BAŞSAVCILIKTAN TAHLİYELERE İTİRAZ

Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı, sanıkların tahliyelerine itiraz etti. 

NE OLMUŞTU?

Davaya ilişkin soruşturma Ankara Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından yürütülüyor.

Olay, Ankara İl Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ne müracaat eden 18 yaşından küçük dört çocuğun başvurusuyla ortaya çıkmıştı.

Soruşturmaya ilişkin iddianamede, dört çocuğun TBMM'de stajyer olarak bulundukları dönemlerde Meclis lokantasında çalışan Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B., Ramazan Ç. ve Recep S. tarafından taciz edildikleri iddiası üzerine soruşturma başlatıldığı hatırlatıldı.

Çocukların, Çocuk İzlem Merkezi'nde beyanlarının alındığı aktarılan iddianamede, bunun üzerine 5 sanığın gözaltına alındığı, Halil İ.G., Durmuş U., İbrahim B. ve Recep S.'nin tutuklandığı Ramazan Ç.'nin ise adli kontrolle serbest bırakıldığı anımsatıldı.

İddianamede, ifadesine yer verilen sanıklar, mağdurlarla aralarında "ağabey-kardeş ilişkisi olduğunu" öne sürdü . Sanıklar, çocuklara attıkları mesajların iş ilişkisi içerisinde yazıldığını ve iş yerindeki fiziki temaslarının taciz olmadığını iddia etti.

Sanıklar hakkında sarkıntılık yapmak suretiyle çocuğun cinsel istismarı ve çocuğa karşı cinsel taciz suçlarından 16 yıl 6 aya kadar hapis istemiyle hazırlanan iddianame, Ankara 57. Asliye Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.

Kaynak: Haber Merkezi

