Başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulundu

Samsun’un Atakum ilçesinde Osman Kalyoncu (71), eşi A.K. (75) tarafından başı şerit testereye sıkışmış halde ölü bulundu.

Olay, saat 14.30 sıralarında Kuruğökçe Mahallesi'nde meydana geldi. İddiaya göre A.K. isimli kadın, eşi Osman Kalyoncu'yu evlerinin bahçesindeki şerit testere bölümüne bışı sıkışmış halde buldu.

Kadının haber vermesi üzerine olay yerine jandarma ve sağlık ekipleri sevk edildi. Sağlık görevlisinin yaptığı kontrolde Kalyoncu'nun hayatını kaybettiği belirlendi. Yapılan incelemenin ardından Kalyoncu'nun cansız bedeni Samsun Adli Tıp Grup Başkanlığı'na götürüldü.

Kalyoncu'nun kesin ölüm nedeni yapılacak otopsinin ardından saptanacak. Olayla ilgili soruşturma sürüyor

Kaynak: DHA

