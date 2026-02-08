Taşlı sopalı kavga: 15 yaralı 10 gözaltı

Siirt’te iki grup arasında çıkan taşlı ve sopalı kavgada 15 kişi yaralanırken, 10 kişi gözaltına alındı.

Edinilen bilgilere göre, merkeze bağlı Sarıtepe köyünde iki grup arasında henüz bilinmeyen bir nedenle başlayan tartışma taş ve sopalı kavgaya dönüştü. Kavgada 15 kişi yaralandı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve jandarma ekipleri sevk edildi.

Yaralılar, ambulanslarla Siirt Eğitim ve Araştırma Hastanesi ve Kurtalan Devlet Hastanesine kaldırıldı. Olayla ilgili 10 kişi ise gözaltına alındı.

Kaynak: İHA