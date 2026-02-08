GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Eski belediye başkanı oğlu tarafından baltayla öldürüldü

Hatay’da geçmiş yıllarda Çekmece Belde Belediyesi Başkanlığı görevini yürüten Cafer Özenir, para tartışması yaşadığı oğlu tarafından baltayla öldürüldü. Babasını katleden zanlı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Edinilen bilgilere göre olay, 3 Şubat günü Arsuz ilçesinde Cafer Özenir'in evinde yaşandı. Büyükşehir Belediyesi yasası ile mahalleye dönüşen Çekmece Belde Belediyesinin 2009 ile 2014 yılları arasında başkanlığını yapan Demokratik Sol Partili (DSP) Cafer Özenir, oğluyla para meselesi yüzünden tartıştı.

Yaşanan tartışma esnasında eski başkan Özenir'in oğlu S.Ö., babasına baltayla saldırdı. Defalarca balta darbesine maruz kalan baba, ihbar üzerine olay yerine gelen sağlık ekiplerinin kontrollerinde Özenir'in hayatını kaybettiği tespit edildi. Babasını baltayla canice öldüren S.Ö., olay yerinde polis ekiplerine teslim oldu. Gözaltına alınan şüpheli S.Ö., çıkarıldığı mahkemece tutuklanarak cezaevine gönderildi.

Kaynak: İHA

