KONYA Haberleri

Konya’da sanal kumar bağımlısı gencin hayatı YEDAM ile kurtuldu
Konya’da etkilendiği reklamlar nedeniyle sanal kumara başlayan genç, etkisi altına girdiği bağımlılıktan Yeşilay Danışmanlık Merkezinin (YEDAM) terapi hizmetiyle kurtuldu.

 

A.K, 2009'da reklamlarından etkilenerek sanal kumar oynamaya başladı. Önce az miktarda, zamanla bağımlı hale gelince daha fazla para kaybetmeye başlayan 32 yaşındaki A.K, giderek yalnızlaştığını, ailesiyle ve çevresiyle sorunlar yaşadığını fark etti.

İş yerine gelen YEDAM yetkililerinin yaptığı sunumda, bağımlı kişilerin yaşadıklarını saydıklarında kendisinde de aynı sıkıntıların olduğunu fark eden A.K, zaman kaybetmeden bir yıl önce Yeşilaya başvurup YEDAM uzmanlarından destek almaya başladı.

Bağımlılıktan kurtulan ve yaşadıklarının herkese ibret olmasını isteyen A.K, yalnızlaştığı zorlu süreci anlattı.

"İnsan, istediğinde çok rahat ve kararlı şekilde sürece devam edebiliyor"

Zorlu süreci atlatmanın huzurunu yaşadığını belirten A.K, bağımlı olduğunu fark edince hemen harekete geçtiğini söyledi.

A.K, bağımlılıktan kurtulduktan sonra hayatında yeni bir sayfa açtığını belirterek, şöyle konuştu:

"Kumardan kurtulduğumda yediğim yemekten tat almaya başladım. Nefes aldığımı fark ettim. Dışarıda bir hayatın var olduğunun farkına vardım. Bu, sadece maddi olarak değil manevi olarak da insanı kendine getiriyor. Ailemin olduğunu anladım. Onlar için yaşamanın farkına vardım. İnsan, her şeyi başarabilir. Sadece neyle mücadele ettiğini bilmesi gerekiyor. Ailem bana her zaman destek çıktı. Onlar bana maddi ve manevi olarak destek verdi. Sosyal biri olduğum için kolay kurtuldum. Kendimi dış dünyadan koparmadım. Sosyal ortamdan uzaklaştığımı fark edince kurtulmam daha kolay oldu. İnsanın karar verip, kendisini ikna edip yola çıkması gerekli. Başkalarının zoruyla yapılan şeyler, bir yerde kopma noktasına geliyor. İnsan, istediğinde çok rahat ve kararlı şekilde sürece devam edebiliyor."

"Burası insanların içlerini döktüğü bir dertleşme yeri"

A.K, YEDAM'ın bağımlıları sosyal faaliyetlerle hayata kazandırdığını dile getirdi.

YEDAM'ın insanların içlerini döktüğü dertleşme yeri olduğunu ifade eden A.K, "Çünkü bağımlılıkta insan içine kapanıyor, sonrasında bu ruhsal durumun içinden çıkamıyor. Bu, olumsuz bir durum olduğu için insan sevdikleriyle bu durumu paylaşamıyor. Burada samimi şekilde sıkıntılarınızı söyleyebiliyorsunuz. Onlar, o sıkıntılar hakkında bize yol gösteriyor. Sosyal olarak etkileşim içinde olmamızı sağlıyorlar." diye konuştu.

Kaynak: AA

