Konya’da trafik kazası! Kavşakta çarpışan araçlar bu hale geldi

Konya'nın Karatay ilçesinde Uyanık Sokak ile Hilal Caddesi kesişiminde kavşakta, kasis bulunmaması nedeniyle sürücüler zor anlar yaşıyor. Meydana gelen kazanın ardından vatandaşlar yetkililerden önlem alınmasını istedi.
AYNI KAVŞAKTA YİNE KAZA
Bölgedeki fabrika ve işletmelerde çalışanlar, kavşakta kasis olmaması ve sürücülerin hızlı seyretmesi nedeniyle sık sık kazaların meydana geldiğini belirtti.
Kazaya karışan sürücülerden biri, kavşaktaki sorunu dile getirerek yetkililerden çözüm bulunmasını talep etti.
(Ali Asım Erdem)