Konya’da tır ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı!

Kaza, Karapınar–Konya yolunun 3. kilometresinde meydana geldi.
Edinilen bilgiye göre, C.Ç. idaresindeki 42 CCA 81 plakalı tır ile D.A. yönetimindeki 42 GDC 05 plakalı ticari taksi çarpıştı.
Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı
Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kazada yaralanan ticari taksi şoförü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.
Kaynak: Haber Merkezi