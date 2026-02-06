GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da tır ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı!

Konya’da tır ile ticari taksi çarpıştı: 1 yaralı!
Konya’nın Karapınar ilçesinde tır ile ticari taksinin çarpıştığı kazada bir kişi yaralandı.

Kaza, Karapınar–Konya yolunun 3. kilometresinde meydana geldi.



Edinilen bilgiye göre, C.Ç. idaresindeki 42 CCA 81 plakalı tır ile D.A. yönetimindeki 42 GDC 05 plakalı ticari taksi çarpıştı.



Yaralı Sürücü Hastaneye Kaldırıldı

Olayın ardından yapılan ihbar üzerine bölgeye hızla polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kazada yaralanan ticari taksi şoförü, olay yerindeki ilk müdahalenin ardından ambulansla Karapınar Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Hastanede tedavi altına alınan sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

