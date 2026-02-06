GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Başkan Altay saat vererek duyurdu!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Başkan Altay saat vererek duyurdu!

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, sosyal medya hesabından önemli bir belgeselin duyurusunu yaptı.

Altay, Anadolu'nun ilk camisi olan Habib-i Neccar Camii'nin restorasyon sürecini anlatan belgeselin izleyiciyle buluşacağını açıkladı.

ASRIN FELAKETİ SONRASI ANLAMLI ÇALIŞMA

Başkan Altay paylaşımında, "Asrın felaketinin ardından Konya olarak önemli bir emaneti ayağa kaldırdık” ifadelerini kullanarak, depremin ardından yürütülen titiz restorasyon çalışmalarına dikkat çekti. Habib-i Neccar Camii'nin yeniden ayağa kaldırılmasının hem manevi hem de tarihi açıdan büyük bir sorumluluk olduğunu vurguladı.

HABİB-İ NECCAR CAMİİ'NİN RESTORASYON SÜRECİ ANLATILIYOR

Belgeselde, Anadolu'nun ilk camisi olma özelliğini taşıyan Habib-i Neccar Camii'nin deprem sonrası geçirdiği restorasyon süreci tüm yönleriyle ele alınıyor. Çalışmaların hangi aşamalardan geçtiği ve bu sürecin nasıl yürütüldüğü belgesel aracılığıyla izleyiciye aktarılıyor.

BELGESEL BUGÜN YOUTUBE'TA YAYINLANDI

Uğur İbrahim Altay, bugün saat 10.00'da Konya Büyükşehir Belediyesi'nin YouTube kanalında yayınlanan belgeseli tüm vatandaşları izlemeye davet etti. 

İŞTE O BELGESEL;

 

(Meltem Aslan)

