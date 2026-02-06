KMÜ’den Avrupa birliği COST programına çift akademik katkı

Karamanoğlu Mehmetbey Üniversitesi (KMÜ) Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanları Dr. Öğr. Üyesi Selma Doğanalp Çoban ve Öğr. Gör. Bekir Çağlar Çam, Avrupa Birliği tarafından desteklenen COST (European Cooperation in Science and Technology) Programı kapsamında yürütülen farklı aksiyonlara kabul edilerek üniversitenin uluslararası akademik ağlardaki temsiliyetini güçlendirdi.

Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Dr. Öğr. Üyesi Selma Doğanalp Çoban, COST Programı kapsamında yürütülen CA21107 – "Dijitalleşme ile Yeniden Tanımlanan İleri Yaş Çalışma Yaşamındaki Eşitsizlikler (DIGI-net)” başlıklı aksiyona kabul edildi. COST Yönetim Komitesi tarafından yapılan resmi bildirimde, Dr. Doğanalp Çoban'ın çalışma grubu başvurusunun onaylandığı ve Çalışma Grubu (WG) Üyesi olarak görevlendirildiği belirtildi.

Bu kapsamda Dr. Doğanalp Çoban, "Örgütlerde Dijitalleşme ve Yaş Kültürü” ile "Dijitalleşme ve Yaşlı Çalışanların Sağlığı” başlıkları altında yürütülen araştırmalara katkı sunacak. DIGI-net Aksiyonu; dijitalleşmenin ileri yaş çalışanlar üzerindeki etkilerini çok boyutlu bir yaklaşımla ele almayı, çalışma yaşamındaki eşitsizliklerin nedenlerini ortaya koymayı ve elde edilen bilimsel çıktıları politika yapım süreçlerine daha etkin biçimde yansıtmayı hedefliyor.

Soruşturma ve Mülakat Süreçlerine Uluslararası Akademik Katkı

KMÜ Sosyal Bilimler Meslek Yüksekokulu öğretim elemanı Öğr. Gör. Bekir Çağlar Çam ise COST Programı kapsamında yürütülen CA22128 – "Soruşturmalar İçin Etkili Mülakat İlkelerini Uygulamak Üzere Ağlar Kurulması (ImpleMendez)” başlıklı aksiyona kabul edildi. COST Yönetim Komitesi tarafından gönderilen resmi yazıda, Öğr. Gör. Çam'ın başvurusunun onaylandığı ve Çalışma Grubu Üyesi olarak görevlendirildiği bildirildi.

Bu çerçevede Çam, aksiyonun temel bileşenlerinden biri olan "Çalışma Grubu 1: Soruşturma, Mülakat ve Sorgulama Temaları” başlığı altında yürütülen uluslararası araştırma faaliyetleri ile bilimsel ağ oluşturma süreçlerine katkı sağlayacak. ImpleMendez Aksiyonu; mülakat ve sorgulama süreçlerinin bilimsel ilkelere dayandırılmasını, işkence ve kötü muamelenin önlenmesini esas alan Mendez İlkelerinin soruşturma uygulamalarına entegre edilmesini ve etkili mülakat yöntemlerinin uluslararası standartlarda yaygınlaştırılmasını amaçlıyor.

(Cumali Özer)