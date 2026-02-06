GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
GÜNCEL Haberleri

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş depremde yaşamını yitirenler için dua etti

- Güncelleme Tarihi:

Diyanet İşleri Başkanı Arpaguş depremde yaşamını yitirenler için dua etti
Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, Osmaniye’de 6 Şubat depremlerinde hayatını kaybedenler için mezarları başında dua etti.

Kahramanmaraş'ın Pazarcık ve Elbistan ilçeleri merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen ve 11 ili etkileyen 7.7 ve 7.6 büyüklüğündeki depremlerin 3'üncü yıl dönümünde, Osmaniye'de anma programı düzenlendi.

Anma programına, Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş'un yanı sıra Osmaniye Valisi Mehmet Fatih Serdengeçti, AK Parti Osmaniye Milletvekili Seydi Gülsoy, kamu kurum ve kuruluşlarının il müdürleri, siyasi parti ve sivil toplum kuruluşu temsilcileri ile çok sayıda vatandaş katıldı. Osmaniye Belediyesi ile İl Müftülüğü tarafından Asri Mezarlıktaki deprem şehitliğinde gerçekleştirilen programda Kur'an-ı Kerim okundu. Kur'an tilavetinin ardından Diyanet İşleri Başkanı Safi Arpaguş, depremde hayatını kaybedenler için dua etti, ardından mezarlarını ziyaret ederek karanfil bıraktı, yakınlarına başsağlığı ve sabırlar diledi. Depremde yakınlarını kaybedenler, kabirler başında gözyaşları içinde dualarla anma yaptı. Program sonunda katılımcılara Osmaniye Belediyesi tarafından lokum ikram edildi.

Kaynak: DHA

