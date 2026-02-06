GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Gaziantep’te deprem şehitleri 3’üncü yılında göz yaşlarıyla anıldı

Gaziantep’te deprem şehitleri 3’üncü yılında göz yaşlarıyla anıldı
Gaziantep’te, 6 Şubat depremlerinin 3’üncü yıl dönümünde anma programı düzenlendi. Anma programı sırasında deprem şehitleri için dualar okundu, saygı duruşunda bulunuldu, hayatını kaybedenlerin yakınları göz yaşı döktü.

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat 2023'te meydana gelen iki büyük depremin ciddi oranda etkilediği noktalardan biri de Gaziantep oldu. Asrın felaketinin 3'üncü yılında hayatını kaybedenler için Atatürk Mahallesi'nde yıkılan 134 kişinin hayatını kaybettiği Ayşe-Mehmet Polat sitesi önünde anma programı düzenlendi.

Törene hayatını kaybeden deprem şehitlerinin yakınları ile Gaziantep Büyükşehir Belediye Başkanı Fatma Şahin ve Şehitkamil Belediye Başkanı Umut Yılmaz katıldı.

Törende deprem şehitleri için saygı duruşundan sonra Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı. Daha sonrasında ise deprem şehitleri için dualar okundu. Anma programı bazı deprem şehitlerinin yakınları göz yaşlarına hakim olamadı.

Kaynak: İHA

