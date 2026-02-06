Adıyaman’da binlerce kişi deprem şehitlerini andı

Kahramanmaraş merkezli 6 Şubat depremlerin 3. yıl dönümünde İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya ve binlerce vatandaş, deprem şehitlerini andı.
Kahramanmaraş merkezli 7.7 büyüklüğündeki depremde binlerce binanın yıkıldığı ve binlerce kişinin hayatını kaybettiği Adıyaman'da saat 04.17'de binlerce kişi anma etkinliğine katıldı. 6 Şubat depreminin 3. yıl dönümünde binlerce kişi tekbirler, sloganlar ve dualar ile hayatını kaybeden yakınlarını andı.
Adıyaman Valiliği önünde toplanan binlerce vatandaş İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, CHP Genel Başkanı Özgür Özel, Vali Osman Varol, Belediye Başkanı Abdurrahman Tutdere ve il protokol üyeleriyle birlikte Atatürk Bulvarı üzerinde bulunan ve depremde duran Saat Kulesi'nin önünü kadar yürüdü.
Depremin olduğu an 04.17'de zamanın durduğu saat kulesi etrafında toplanan kalabalık, saat kulesine karanfil bıraktı. Binlerce kişi ellerindeki siyah beyaz balonları gökyüzüne gönderdi. Sela okunarak, depremde hayatını kaybedenler için dualar edildi.
