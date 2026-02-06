GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Bakan Kurum: 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek için gece gündüz çalışıyoruz

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, depremden etkilenen 11 ili ayağa kaldırmak için gece gündüz çalıştıklarını belirterek, “Şehitlerimizi geri getiremeyiz ama onların bize olan emaneti olan işte bu şehirleri ayağa kaldıralım, bu şehirlerde üretim eskisinden daha güçlü olsun, eskisinden daha güzel bir şekilde milletimiz burada huzur içerisinde yaşasın istiyoruz” dedi.

Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum, Kahramanmaraş Valisi Mükerrem Ünlüer, milletvekilleri ve Kahramanmaraş Büyükşehir Belediye Başkanı Fırat Görgel ile birlikte sabah namazını Erzurumluoğlu Camii'nde kıldı.

Namaz sonrası camideki çocuklara oyuncak hediye eden Kurum, gazetecilere açıklama yaptı. 6 Şubat'ın üzerinden 3 yıl geçtiğini belirten Bakan Kurum, şunları söyledi:

"Çok büyük acılar yaşadık. 6 Şubat sabah 04.17'de Kahramanmaraş'ımızda Pazarcık merkezli depremlerle tüm Türkiye sarsıldı. 86 milyonun yüreği, canı burada depremzede ailelerimiz için attı ve binlerce canımızı yitirdik. O günler çok zordu. 11 ilimizi, 14 milyon vatandaşımızı etkileyen ‘Asrın felaketi' dediğimiz büyük bir deprem yaşadık. Üzüldük, gerçekten çok zor günler geçirdik milletçe. 11 ilde evladını, ailesini, yakınlarını kaybeden kardeşlerimiz oldu ama asla ümitsizliğe kapılmadık, asla yese düşmedik. Hep birlikte devlet millet omuz omuza bir mücadele ortaya koyduk. Ve hamdolsun bugün 455 bin hak sahibi vatandaşlarımızın tamamının kuralarını çektik. 455 bin evimizi teslim ettik. Bir taraftan hak sahibi vatandaşlarımız için bu mücadeleyi ortaya koyarken bir taraftan da Sayın Cumhurbaşkanımızın liderliğinde 11 ilimizi ayağa kaldırabilmek, 11 ilde istihdamı, üretimi daha da arttırabilmek, 6 Şubat'tan daha güzel şehirleri inşa edebilmek için de var gücümüzle gece gündüz tüm ekip arkadaşlarımızla birlikte çalışıyoruz. İstiyoruz ki deprem şehitlerimizin emaneti bu güzel şehirlerimiz eskisinden daha güzel olsun. Şehitlerimizi geri getiremeyiz ama onların bize olan emaneti olan işte bu şehirleri ayağa kaldıralım, bu şehirlerde üretim eskisinden daha güçlü olsun, eskisinden daha güzel bir şekilde milletimiz burada huzur içerisinde yaşasın istiyoruz. Bugün de camide deprem şehitlerimiz için hep birlikte dua ettik, ruhları şad olsun, mekanları cennet olsun. Bütün şehitlerimize Allah'tan bir kez daha rahmet diliyoruz, ailelerine, 11 ilde yaşayan tüm depremzede kardeşlerimize, Türk milletine, 86 milyon çünkü o gün buradaydı, burayı düşündü, burası için üzüldü. 86 milyon vatandaşımıza da başsağlığı dileklerimi iletiyorum.” 

Kaynak: DHA

