17 yaşındaki genç kız umrede yaşamını yitirdi

Bitlis’in Tatvan ilçesinde yarıyıl tatilinde ailesiyle birlikte kutsal topraklara giden ve geçirdiği trafik kazasında yaşamını yitiren 11. sınıf öğrencisi Ravza Serra Erdoğan (17) için okulunda anma programı düzenlendi.
Bitlis'in Tatvan ilçesinde Hüseyin Çelik Anadolu Lisesi 11. sınıf öğrencisi Ravza Serra Erdoğan, ailesiyle birlikte umre ibadeti için gittiği kutsal topraklarda geçirdiği trafik kazası sonucu hayatını kaybetti.
Mekke'den Medine'ye dönüş yolunda kaza yaptılar...
Edinilen bilgilere göre, tur şirketine ait aracın Mekke'den Medine'ye dönüş yolunda kaza yapması sonucu 17 yaşındaki Ravza Serra Erdoğan yaşamını yitirdi.
Annesi, babası ve kardeşi yaralandı
Kazada Erdoğan'ın annesinin omuzlarında kırıklar oluşurken, babası ile 15 yaşındaki kardeşinin sağlık durumlarının iyi olduğu bildirildi.
Ravza Serra Erdoğan'ın vefatı, ailesi, yakınları ve eğitim gördüğü okulda büyük üzüntüye neden oldu.
