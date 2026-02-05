Narin Güran’ın ağabeyi Baran Güran canlı yayında sorulara cevap verdi

Narin Güran cinayetiyle ilgili cevapsız sorulara ağabeyi Baran Güran canlı yayında yanıt verdi. Baran Güran, Narin bulunmadan ailesinin katil ilan edildiğini belirtirken, kardeşini Nevzat’ın öldürdüğünü söyledi.

Kanal D ekranlarında Hakan Ural ve Ferda Yıldırım'ın sunduğu "Neler Oluyor Hayatta" programına Narin Güran'ın ağabeyi Baran Güran katıldı. Türkiye'nin aylarca konuştuğu Narin Güran cinayetinde amca Salim Güran, anne Yüksel Güran, ağabey Enes Güran ve komşu Nevzat Bahtiyar tutuklanmıştı. Dışarıda olan ağabey Baran Güran cevapsız kalan sorulara canlı yayında yanıt verdi.

"Narin bulunmadan ailem katil ilan edildi"

Medyaya yansıtılanın aksine sıradan bir aile olduklarını, Güran ailesinin haberi olmadan köyde kuş uçmadığı söylentilerinin gerçek olmadığını dile getirdi. Narin'in henüz bulunmadan Güran ailesinin katil ilan edildiğini söyledi.

"Kardeşimi Nevzat öldürdü"

Nevzat Bahtiyar'ın 19 gün boyunca sustuğunu, amca Salim Güran'ın içeri alınmasından sonra konuştuğunu söyleyen ağabey; ilk günden bu yana iddiasını sürdürerek kardeşini Nevzat'ın öldürdüğünü, bunun sebebinin de babasıyla aralarındaki araba husumeti olduğunu söyledi. Daraltılmış baz kayıtlarının gerçeği yansıtmadığını da sözlerine ekleyen Baran Güran'ın beraberinde getirdiği görüntüler "Neler Oluyor Hayatta" stüdyosunda yayınlandı. O görüntülerde Nevzat'ın sorgu sırasında cep telefonuyla uğraştığını, o an bile delilleri silmiş olabileceğini söyledi. İddiasına göre, görüntülerdeki mesafe de Narin'in o tepeye tek başına asla çıkamayacağı uzaklıktaydı.

"Suçlamaların hiçbiri gerçek değil"

Narin'in ölümünden sonra cevapsız kalan sorulara canlı yayında yanıt veren ağabey Baran Güran, ailesine yöneltilen bütün suçlamaları reddetti. Amcası Salim Güran'ın arabasındaki Narin'e ait ölüm sıvısının bulunması, delillerin karartılması, telefon kayıtlarının silinmesi, kardeşi Enes'in kolundaki ısırık ve yüzünde morluklar bulunması, bu iddialardan sadece birkaçıydı. Baran Güran soruşturmanın baştan beri yanlış yürütüldüğünü de sık sık vurguladı.

"Güran ailesi suçludur, bundan hiç şüphem yok"

Yayına telefonla bağlanan Nevzat Bahtiyar'ın avukatı Ali Eryılmaz, Baran Güran'ın iddialarının doğru olmadığını söyledi. Daraltılmış baz kayıtlarının kanıtlanmış, aile fertlerinin ifadeleri tarafından da desteklenmiş olduğunu söyledi. Stüdyoda zaman zaman tansiyon yükselirken, Eryılmaz, "Bunu gönül rahatlığıyla söylüyorum, Güran ailesi suçludur" dedi.

