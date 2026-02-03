Konya’da 10 yıldır akmayan çay yeniden canlandı! Ya tutarsa

Yağmuru özellikle de kar yağışını unutan Konya'yı bu kış bereket sardı. Önce kar ve hemen ardından gelen yağmurlar akarsuları coşturdu. 10 yıldır akmayan bir nehir kuruyan göle doğru akmaya başladı.







Gürül gürül akıyor!



Son 2 yıldır bir damla suya hasret kalan Konya'da ağır kuraklık şartları hüküm sürüyordu. Birçok su kaynağı kurudu, Türkiye'nin en büyük tatlı su gölü olan Beyşehir Gölü kaybolma tehlikesi ile karşı karşıya kaldı. Derken 2026 yılı bereketiyle geldi. Kar ve hemen ardından bastıran sağanak yağışlar herkesi sevindirdi.







10 yıldır akmayan çay canlandı!



Nasreddin Hoca'nın maya çaldığı Akşehir gölü yıllardır tarlayı andıran görüntüsüyle biliniyor. Tamamen kuruyan Akşehir Gölü'ne akan su kaynakları, tıpkı göl suları gibi tamamen kaybolmuştu.







Akşehir Gölü'nün yeniden oluşabileceğine dair umut veren bir gelişme yaşandı. Akşehir gölünü besleyen en büyük çay olan Adıyan Çayı, 10 yıllık sessizliğini bozdu. Kar ve yoğun yağmur sonrası akmaya başlayan Adıyan Çayı'nın görüntüsü herkesi sevindirdi.







Her yerde bereket!



Sadece Akşehir değil, Konya'nın dört bir tarafından umutlandıran görüntüler geliyor. Gürül gürül akan dereler baraj ve gölleri doldurmaya başladı. Birçok su kaynağından günlük yükseliş raporları geliyor. Tarım ve hayvancılık şehri olan Konya'da en büyük beklenti, yağışların devam etmesi…







Bekir Turan