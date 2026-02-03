GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
KONYA Haberleri

Konya’da paket paket bulundu: 2 binden fazla!

Bekir Turan
İnternet editörü

Güncelleme Tarihi:

Konya’da paket paket bulundu: 2 binden fazla!

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürüttükleri çalışmalar kapsamında Ocak ayında bir operasyona imza attı.

2 BİN 500 ADET KAÇAK PARFÜM ELE GEÇİRİLDİ

01–31 Ocak 2026 tarihleri arasında sürdürülen faaliyetler çerçevesinde gerçekleştirilen operasyon sonucunda; toplam 2 bin 500 adet gümrük kaçağı parfüm ele geçirildi.

Kaçak ürünlere el konulurken, olayla bağlantılı olduğu belirlenen 2 şüpheli şahıs yakalandı.

ŞÜPHELİLER SERBEST BIRAKILDI

Yakalanan şüpheli şahıslar, ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakıldı. Olayla ilgili adli işlemlerin sürdüğü öğrenildi.

(Bekir Turan)

