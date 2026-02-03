Konya’da aranan 373 şahıs ve 206 araç yakalandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01-31 Ocak 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik kapsamlı çalışmalar yürütüldü.
İl genelinde gerçekleştirilen denetimler kapsamında toplam 869 bin 21 şahıs ile 2 milyon 879 bin 52 araç sorgulandı.
ARANAN 373 ŞAHIS VE 206 ARAÇ YAKALANDI
Yapılan sorgulamalar sonucunda;
0-5 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 230 şahıs,
5-10 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 17 şahıs,
10-20 yıl süreli hapis cezasıyla aranan 7 şahıs olmak üzere hapis cezasıyla aranan toplam 254 şahıs yakalandı.
Ayrıca, ifadeye yönelik aranan 119 şahıs da ekiplerce gözaltına alındı. Çalışmalar kapsamında toplam 373 şahıs ile 206 araç yakalanarak gerekli adli işlemler başlatıldı.
Konya İl Jandarma Komutanlığı, halkın huzur ve güvenliğinin sağlanmasına yönelik denetim ve operasyonların kararlılıkla sürdürüleceğini bildirdi.
