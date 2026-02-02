Konya Akyokuş’ta yoğun yağış zemin hareketine yol açtı! Ekipler harekete geçti
- Güncelleme Tarihi:
Konya’da yoğun yağışlar nedeniyle Akyokuş mevkiinde, palyelerin üst kısmında zemin hareketi meydana geldi.
Konya'da etkili olan yoğun yağışlar sonrası Akyokuş mevkisinde sınırlı ölçekte zemin hareketi meydana geldi. Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından yapılan açıklamada, olayın palyelerin üst kısmında oluştuğu ve risk oluşturabilecek durumlara karşı gerekli önlemlerin alındığı bildirildi.
Önceden yapılan çalışmalar olası riskleri önledi
Belediyeden yapılan kamuoyu duyurusunda, bölgede daha önce gerçekleştirilen düzenlemeler ve inşa edilen istinat duvarları sayesinde olası tehlikelerin önüne geçildiği vurgulandı. Yapılan altyapı çalışmalarının, zemin hareketinin büyümesini engellediği ifade edildi.
Kontroller tamamlandı, tedbirler Alındı
Açıklamada, ilgili ekiplerin bölgede gerekli kontrolleri gerçekleştirdiği ve alanda tüm güvenlik tedbirlerinin alındığı belirtildi. Vatandaşların güvenliği açısından sürecin yakından takip edildiği kaydedildi.
"Şehrimiz ve ülkemiz koruma altında”
Konya Büyükşehir Belediyesi, açıklamasını şu ifadelerle sonlandırdı:
"Yağmurun bereket olması duasıyla, Allah her türlü doğal felaketten şehrimizi ve ülkemizi korusun.”
