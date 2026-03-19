Konya’nın bir ilçesine daha lapa lapa kar yağdı

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'nın Hadim ilçesinde dün gece saatlerinden itibaren yoğun kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde ve kırsal kesimlerde kar, araziyi beyaza bürüdü ve doğal görüntüler oluşturdu.

Hadim'den sonra bir kar haberide Bozkır ilçesinden geldi. Sabah saatlerinde dışarı çıkan vatandaşlar kartpostallık manzaralarla karşılaştı.

Yağışın ulaşımda aksamalara neden olmaması için belediye ve karayolları ekipleri çalışmalarını sürdürüyor. Meteorolojiden alınan bilgilere göre soğuk hava ve kar yağışının özellikle yüksek kesimlerde aralıklarla devam etmesi bekleniyor.

BOZKIR'DA KAR YAĞIŞI ETKİSİNİ SÜRDÜRDÜ

Bozkır ilçesi geneli ile Taşbaşı köyü çevresinde kar yağışı etkili oldu. İlçe merkezinde kar yağışı yağarken sosyal medya paylaşımlarında beyaza bürünen araziler ve yol üzerindeki kar manzaraları dikkat çekti. Kar yağışı ilçede kış mevsiminin zorlu koşullarını hatırlatırken, ekipler olası buzlanma ve ulaşım sorunlarına karşı tedbir alıyor.

EKİPLERDEN ULAŞIM TEDBİRLERİ

Hadim ve Bozkır'da da kar küreme ve tuzlama çalışmaları yürütülürken sürücülerin dikkatli olmaları ve meteorolojik uyarıları takip etmeleri istendi.

