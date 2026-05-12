GÜNCEL KONYA EKONOMİ SPOR SİYASET EĞİTİM DÜNYA KÜLTÜR-SANAT SAĞLIK BİLİM VE TEKNOLOJİ RESMİ İLANLAR
Son Dakika
DOLAR
45,441 TL
EURO
53,270 TL
STERLİN
61,609 TL
GRAM
6.844 TL
ÇEYREK
11.245 TL
YARIM
22.284 TL
CUMHURİYET
44.293 TL
KONYA Haberleri

Konya’nın bir ilçesinde kuvvetli yağış sele dönüştü!

Ali Asım Erdem
Muhabir

- Güncelleme Tarihi:

Konya’nın bir ilçesinde kuvvetli yağış sele dönüştü!

Konya'nın Kulu ilçesinde etkili olan kuvvetli sağanak yağış, bazı bölgelerde doluya dönüştü. Yağışla birlikte tarım arazileri, evlerin bahçeleri ve yollar kısa sürede beyaza büründü.

Kozanlı ve Karadağ Yaylası'nda etkili oldu

Edinilen bilgilere göre, Kulu ilçesine bağlı Kozanlı Mahallesi ile Karadağ Yaylası'nda dün gece saatlerinde kuvvetli yağış etkisini gösterdi. Sağanak, bir süre sonra dolu şeklinde de görüldü.

Tarım arazileri beyaza büründü

Dolu yağışı nedeniyle bölgede bulunan tarım arazileri, evlerin bahçeleri ve kırsal yollar kısa sürede beyaz örtüyle kaplandı. Yağışın ardından bazı alanlarda su birikintileri oluştu.

Yollarda sel meydana geldi

Özellikle kırsal mahalle yollarında kuvvetli yağışın etkisiyle sel meydana geldi. 

(Ali Asım Erdem)

Son dakika gelişmelerden anında haberdar olmak için WhatsApp haber grubumuza katılabilirsiniz. Yeni Konya WhatsApp haber kanalımız için tıklayınız!

Yorum Yap

Önemli Not: Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir. Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı, küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı, kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar. Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”
İlginizi Çekebilir
BENZER HABERLER