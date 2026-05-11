Konya’da çiftçinin gözü hububat fiyatlarında!

Türkiye’nin “tahıl ambarı” olarak bilinen Konya’da çiftçilerin gözü, 2026 yılı buğday ve arpa alım fiyatlarına çevrildi. Hasat sezonunun diğer illerde başlamasıyla birlikte üreticiler, açıklanacak fiyatların artan maliyetleri karşılayacak seviyede olmasını bekliyor.
Türkiye'nin bazı bölgelerinde iklim şartlarının etkisiyle arpa ve buğday hasadı başlarken, Konya'da biçerdöverlerin haziran ayının sonu ile temmuz ayının başında tarlalara girmesi bekleniyor.
Artan maliyetler çiftçiyi zorluyor
Türkiye'nin en önemli tarım merkezlerinden biri olan Konya'da üreticiler, açıklanacak hububat alım fiyatlarına odaklandı. Mazot, gübre, ilaç, tohum ve işçilik maliyetlerindeki yükseliş nedeniyle çiftçiler, bu yıl açıklanacak fiyatların üretim giderlerini karşılayacak düzeyde olmasını istiyor.
Yağışlar verim umudunu artırdı
Öte yandan bu yıl etkili olan yağışlar, üreticilerin umutlarını artırdı. Konya genelinde birçok bölgede ekili alanların geçen yıla göre daha iyi durumda olduğu belirtilirken, çiftçiler verim açısından olumlu bir sezon bekliyor.
Gözler haziran ayında
Konyalı çiftçiler, biçerdöverler tarlaya girmeden önce hububat alım fiyatlarının açıklanmasını bekliyor. Gözler yapılacak resmi açıklamalara çevrilirken, hububat alım fiyatlarının haziran ayının başında duyurulması bekleniyor.
