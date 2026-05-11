Konya için zehirlenme uyarısı verildi! 15 gün boyunca bu alanlara yaklaşmayın

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları (TCDD), demiryolu hatlarında otla mücadele kapsamında ilaçlama yapılacağını duyurdu.

Türkiye Cumhuriyeti Devlet Demiryolları tarafından Afyon Ali Çetinkaya – Konya hat kesimleri arasında otla mücadele kapsamında ilaçlama çalışması yapılacağı duyuruldu. Yetkililer, vatandaşların belirtilen tarihler boyunca dikkatli olması gerektiğini açıkladı.

İlaçlama çalışmaları 11 Mayıs'ta başlıyor

Yapılan açıklamaya göre, 11 Mayıs 2026 ile 6 Haziran 2026 tarihleri arasında Afyon Ali Çetinkaya – Konya hattındaki gar, istasyon ve saydinglerde otla mücadele kapsamında ilaçlama gerçekleştirilecek.

Kullanılan ilaçlar tehlike oluşturabilir

Yetkililer, mücadelede kullanılan ilaçların insan ve hayvan sağlığını etkileyici özellik taşıdığına dikkat çekti. Bu nedenle demiryolu hattı çevresinde yaşayan vatandaşların daha dikkatli davranmaları istendi.

15 gün boyunca uyarı geçerli olacak

Açıklamada, ilaçlama yapılan bölgelerde vatandaşların 15 gün boyunca sahaya yaklaşmamaları gerektiği belirtildi. Ayrıca; hayvan otlatılmaması, ot hasadı yapılmaması, arıcılık faaliyetlerinde bulunulmaması gerektiği vurgulandı.

Vatandaşlara dikkat çağrısı

Demiryolu güzergahı ve yakınındaki arazilerde yapılacak çalışmalar nedeniyle vatandaşların uyarıları dikkate almasının büyük önem taşıdığı ifade edildi.

