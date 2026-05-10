Konya’da kontrolden çıkan otomobil devrildi: 2 yaralı

Edinilen bilgilere göre, Ö. D. idaresindeki 33 BFR 23 plakalı otomobil, Kulu-Kozanlı kara yolu Karacadağ Mahallesi mevkiinde virajı alamayarak sürücünün direksiyon hâkimiyetini kaybetmesi sonucu yoldan çıkarak şarampole devrildi.
Kazada sürücü D. ile araçta yolcu olarak bulunan R. C. yaralandı.
Çevredeki vatandaşların ihbarı üzerine olay yerine 112 Acil Sağlık, Jandarma ve İtfaiye ekipleri sevk edildi. Yaralılar, olay yerinde yapılan ilk müdahalenin ardından ambulansla Kulu Bölge Devlet Hastanesi'ne kaldırılarak tedavi altına alındı.
Kazayla ilgili inceleme başlatıldı.
(Ertan Özkök)
