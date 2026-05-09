Konya’daki belediye duyurdu! Kurban bağışı kampanyası başlatıldı

​Seydişehir Belediyesi her gün yaklaşık 400 ihtiyaç sahibine umut olan Aşevi’nde kullanmak üzere yaklaşan kurban bayramı nedeniyle hayırsever vatandaşların kurban bağışını kabul etmeye başladı.

Seydişehir Belediyesi'nin öz bütçesi ve hayırseverlerin katkılarıyla Seydişehir'de önemli bir sosyal yardım merkezi haline gelen Seydişehir Belediyesi Aşevi, yılın her ayı yardıma ve bakıma muhtaç, kimsesiz ve yoksul ailelere sıcak yemek vermeye devam ediyor.

Kurban bağışı yardımlarını kabul etmeye başlayan Seydişehir Belediyesi TODEM (Toplum Destek Merkezi) ile yürütülen çalışma kapsamında Aşevi'ne yardımda bulunmak isteyen hayırsever vatandaşlar yardımlarını, Seydişehir Belediyesi web sitesinde, resmi sosyal medya hesaplarında yayınlanan iban numarasıyla yardımda bulunabilecekler.

Ayni yardımlar ise Seydişehir Belediyesi Millet Bahçesinde bulunan Aşevi'ne yapılabilecektir.

Belediye Başkanı Hasan Ustaoğlu, "Belediyemizin öz bütçesinin yanında hayırsever vatandaşlarımızın desteğiyle her geçen gün daha da güçlenen aşevimize, bu kurban bayramında da "Kurban Paylaşmaktır” diyerek hayırsever vatandaşlarımızın yardımlarını bekliyoruz. Bu yıl 16.000 TL olarak belirlenen hisse bedeli ile birlikte hayırsever vatandaşlarımız nakdi yardımları için belediyemizin web sitesi ile resmi sosyal medya hesaplarından yayınlanan yardım hesaplarından yardımda bulunabilirler. Ayni yardımlar için de belediyemizin aşevi merkezi olan İşletme ve İştirakler Müdürlüğüne ayni yardımlarını ulaştırarak  her gün  2 öğün 3 çeşit yemek  dağıtılan 400 ihtiyaç sahibimizin hayır duasını alabilirler. Rabbim yapmış olduğunuz yardımları şimdiden kabul ve hayırlı eylesin” diye konuştu.

(Bekir Turan)

