Başkan Altay’dan dikkat çeken Murat Kurum açıklaması!

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Çevre, Şehircilik ve İklim Değişikliği Bakanı Murat Kurum hakkında ortaya atılan iddialara ilişkin açıklamalarda bulundu. Altay, söz konusu suçlamaların gerçeği yansıtmadığını belirterek sert tepki gösterdi.

"İFTİRALARLA BAŞARILAR GÖLGELENEMEZ”

Başkan Altay yaptığı değerlendirmede, bazı çevrelerin gündemi değiştirmeye çalıştığını savundu. Altay açıklamasında, "Nereden çamur atsak diye düşünüyorlar, kendi yolsuzluklarını örtmenin derdindeler. Yalan üzerine siyaset kuruyorlar. Bu iftiralarla Murat Kurum Bakanımızın başarılarına gölge düşmez” ifadelerini kullandı.

TARTIŞMALAR SİYASİ GÜNDEMDE YANKI UYANDIRDI

Açıklamaların, İstanbul Büyükşehir Belediyesi'nde yürütülen yolsuzluk davası sonrası gündeme gelen tartışmaların ardından yapılması dikkat çekti. Bakan Murat Kurum da daha önce yaptığı açıklamada, firari olduğu belirtilen Murat Gülibrahimoğlu'nun seçim kampanyasına destek verdiği yönündeki iddiaların tamamen asılsız ve iftira niteliğinde olduğunu ifade etmişti.

AÇIKLAMALAR GENİŞ YANKI BULDU

Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay'ın açıklamaları, siyasi kulislerde ve kamuoyunda geniş yankı uyandırdı. 

(Meltem Aslan)

