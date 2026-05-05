KONYA Haberleri

Konya’da fide zamanı! İşte fiyatlar

Meltem Aslan
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

Konya'da fide zamanı! İşte fiyatlar

Konya'da bahar döneminin gelmesiyle birlikte fide satışları hız kazandı. Üreticiler ve vatandaşlar, sebze ve meyve fidelerine yoğun ilgi gösteriyor.

SEBZE FİDE FİYATLARI SABİT SEYREDİYOR

Bölgedeki fide satış noktalarında birçok sebze türünde fiyatların 15 TL bandında olduğu görüldü. Dolma biber, salçalık biber, kıl acı biber, kıl biber, üç burun biber ve patlıcan 15 TL'den satışa sunuluyor. Cin uzun sarı biber ve cin tombul biber ise 10 TL ile daha uygun fiyatlı seçenekler arasında yer alıyor.

DOMATES, HİYAR VE MEYVE FİDELERİ DE RAĞBET GÖRÜYOR

Domates çeşitlerinde kemanta salçalık domates 10 TL, köy ve Marmara domatesleri ise 15 TL'den alıcı buluyor. Hıyar (Toros F1) 15 TL, karpuz (Starbust) ve kavun (Hakim F1) ise 20 TL fiyatla satışa sunuluyor. Üreticiler, sezonun verimli geçmesini bekliyor.

FİDE FİYATLARI VE ÜRÜN ÇEŞİTLİLİĞİ

Fiyatları şu şekilde açıklandı:

Dolma biber: 15 TL

Salçalık biber: 15 TL

Kıl acı biber: 15 TL

Kıl biber: 15 TL

Üç burun biber: 15 TL

Cin uzun sarı biber: 10 TL

Cin tombul biber: 10 TL

Kemanta salçalık domates: 10 TL

Köy domates: 15 TL

Marmara domates: 15 TL

Toros F1 hıyar: 15 TL

Starbust karpuz: 20 TL

Hakim F1 kavun: 20 TL

Patlıcan: 15 TL

(Meltem Aslan)

