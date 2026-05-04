Konya’da uyuşturucuya geçit yok! 14 şüpheli tutuklandı

Konya İl Jandarma Komutanlığı ekiplerince, 01-30 Nisan 2026 tarihleri arasında suç ve suçluluk faaliyetlerinin önlenmesine yönelik yürütülen çalışmalar kapsamında önemli miktarda uyuşturucu madde ele geçirildi.
Gerçekleştirilen operasyonlar, bölgede uyuşturucuyla mücadelede kararlılığın sürdüğünü bir kez daha ortaya koydu.
YÜKLÜ MİKTARDA UYUŞTURUCU ELE GEÇİRİLDİ
Jandarma ekiplerinin titizlikle yürüttüğü faaliyetler sonucunda toplamda 1.430 adet sentetik ecza, 588 gram bonzai, 190 kök kenevir, 86 kök skunk bitkisi, 60 gram kubar esrar, 33 gram kenevir tohumu, 33 gram metamfetamin ve 1 adet captagon maddesi ele geçirildi. Ayrıca operasyonlarda 18 adet uyuşturucu kullanma aparatı da bulundu.
71 ŞÜPHELİ YAKALANDI
Yapılan çalışmalar kapsamında toplam 71 şüpheli şahıs yakalanarak işlem başlatıldı. Şüphelilerden 55'i ifadelerinin alınmasının ardından serbest bırakılırken, 2 kişi adli kontrol şartıyla salıverildi.
14 KİŞİ TUTUKLANDI
Operasyonlar neticesinde adli makamlara sevk edilen 14 şüpheli şahıs ise tutuklandı.
Yetkililer, uyuşturucu ile mücadelenin aralıksız devam edeceğini vurguladı.
(Cumali Özer)