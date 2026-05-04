Yozgat İl Emniyet Müdürü Koç Konya’ya uğurlandı

Yozgat İl Emniyet Müdürü Necmettin Koç, 2026/124 sayılı Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi ile atandığı Konya İl Emniyet Müdürlüğü görevine başlamak üzere Yozgat’tan ayrıldı. Koç için İl Emniyet Müdürlüğü binasında duygusal bir vedalaşma programı düzenlendi.
Yozgat'ta görev yaptığı süre boyunca yürüttüğü başarılı operasyonlar ve halkla kurduğu güçlü bağlarla tanınan Necmettin Koç, düzenlenen programda mesai arkadaşlarıyla bir araya geldi.
Vedalaşma töreninde teşkilat mensuplarına hitap eden Koç, Yozgat'ta görev yapmaktan duyduğu gururu dile getirerek personelden helallik istedi.
Konya İl Emniyet Müdürü olarak yeni görevine başlayacak olan Necmettin Koç vedalaşma programının ardından makamından ve şehirden ayrıldı.
