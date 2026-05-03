Konya’da baraj doldu! Sular bentten taşıyor

Konya'da özellikle son iki yıldır yaşanan Kuraklık baraj ve göllerin kurulmasına neden olmuştu. Kış ve özellikle bahar mevsiminde düşen yağışlar Konya'ya ilaç gibi geldi.
SULAR BENTTEN TAŞIYOR
Konya'daki birçok barajın su seviyesi hızla yükselirken Ilgın İlçesinden çok güzel bir görüntü geldi. Yüzde yüz doluluğa ulaşan Bulcuk Barajının suyu bentten taşmaya başladı.
YERALTI SU KAYNAKLARI DA DOLAR MI?
Konya'da Kuraklık ve Tarımsal sulama nedeniyle yeraltı suyu derine çekilmişti. Baraj ve göllerin olmasıyla yeraltı suyunda da seviyenin yükselmesi bekleniyor.
