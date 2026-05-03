KONYA Haberleri

Konya’da baraj doldu! Sular bentten taşıyor

Konya’da son yılların en bereketli bahar mevsimi yaşanıyor. Kurumaya yüz tutan baraj ve göllerden harika görüntüler geliyor.

Konya'da özellikle son iki yıldır yaşanan Kuraklık baraj ve göllerin kurulmasına neden olmuştu. Kış ve özellikle bahar mevsiminde düşen yağışlar Konya'ya ilaç gibi geldi.

SULAR BENTTEN TAŞIYOR

Konya'daki birçok barajın su seviyesi hızla yükselirken Ilgın İlçesinden çok güzel bir görüntü geldi. Yüzde yüz doluluğa ulaşan Bulcuk Barajının suyu bentten taşmaya başladı.

YERALTI SU KAYNAKLARI DA DOLAR MI? 

Konya'da Kuraklık ve Tarımsal sulama nedeniyle yeraltı suyu derine çekilmişti. Baraj ve göllerin olmasıyla yeraltı suyunda da seviyenin yükselmesi bekleniyor.

Kaynak: Haber Merkezi

