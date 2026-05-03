Bakanlık Konya’yı uyardı!

İçişleri Bakanlığı, Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nden alınan son verilere dayanarak 3 Mayıs 2026 Pazar (bugün) günü için birçok ilde etkili olması beklenen olumsuz hava koşullarına ilişkin uyarıda bulundu. Açıklamada özellikle İç Anadolu Bölgesi'nde yer alan Konya ve çevresinde kuvvetli yağış beklendiği vurgulandı.

KONYA'DA YAĞIŞLAR ETKİSİNİ ARTIRACAK

Meteorolojik değerlendirmelere göre Konya'nın kuzey ve doğu kesimlerinde kuvvetli yağmur ve sağanak yağış bekleniyor. Gün içerisinde etkisini artırması öngörülen yağışların, yer yer hayatı olumsuz etkileyebilecek seviyelere ulaşabileceği ifade edildi. Bölgedeki vatandaşların özellikle öğle saatlerinden itibaren dikkatli olması istendi.

SEL VE ULAŞIM AKSAMALARINA DİKKAT

Yetkililer, kuvvetli yağışlarla birlikte ani sel, su baskını, yıldırım ve yerel dolu yağışı gibi risklerin oluşabileceğine dikkat çekti. Ayrıca yağış anında kuvvetli rüzgarın da etkili olabileceği, bu durumun ulaşımda aksamalara ve çeşitli maddi hasarlara yol açabileceği belirtildi.

VATANDAŞLARA TEDBİR ÇAĞRISI

İçişleri Bakanlığı, vatandaşların resmi uyarıları yakından takip etmelerini ve gerekli tedbirleri almalarını istedi. Özellikle riskli bölgelerde yaşayanların dikkatli olması, mümkün olmadıkça dışarı çıkmamaları ve ani hava değişimlerine karşı hazırlıklı olmaları gerektiği hatırlatıldı.

(Meltem Aslan)