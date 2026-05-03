Başkan Altay; “Uluslararası Konya yarı maratonu bir marka oldu’’

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen ve büyük heyecana sahne olan "5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu” 56 ülkeden binlerce sporcunun katılımıyla gerçekleştirildi.

Selçuklu Otizmli Bireyler Vakfı (SOBE), Meram Down Sendromlu Bireyler Yaşam Destek Merkezi (DOSD MERAM) ile Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi ile birlikte gerçekleştirilen organizasyona; Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatırmacı, Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ, Konya Teknik Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Osman Nuri Çelik, SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, DOSD Meram Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu ve Karatay Alzheimer Gündüz Yaşam Merkezi yetkilileri katıldı.



Mevlana Kültür Merkezi önünde kurulan başlangıç ve bitiş çizgisinde saat 09.00'da 21 kilometrelik Uluslararası Yarı Maratonun, 10 kilometrelik ve 5 kilometrelik yol koşusunun startı verildi.

"KONYA YARI MARATONU GÜÇLENEREK DEVAM EDİYOR”

Büyük coşku içerisinde gerçekleştirilen start sonrası açıklamalarda bulunan Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, bu yıl 5'incisi düzenlenen Konya Yarı Maratonu'nun her yıl gelişerek devam ettiğini ifade ederek, "Bugün Konya biraz serin ve yağışlı ama buna rağmen katılımda herhangi bir eksiklik olmadı. Özellikle yurt dışından ve şehir dışından gelen tüm misafirlerimize Selçuklu'nun darülmülkü, Hz. Mevlana'nın şehrine hoş geldiniz diyoruz. Konya aynı zamanda çok önemli bir spor şehri. Geçmişte Dünya Spor Başkentliğini üstlenmiştik. Bu yıl Avrupa Bisiklet Başkentiyiz. Ayrıca İslam İşbirliği Teşkilatı Gençlik Başkentiyiz. On binlerce sporcumuza, belediyelerimize spor imkanı sunuyoruz. Konya Yarı Maratonu'nu diğer yarı maratonlardan ayıran en önemli özelliklerden birisi de bir sosyal sorumluluk projesi olması. Selçuklu Belediyemizin SOBE Vakfı, Meram Belediyemizin DOSD Vakfı ve Karatay Belediyemizin Alzheimer Derneği'ne tüm gelirlerimizi bağışlıyoruz. Böylece koşan herkes iyiliğe bir adım atmış oluyor. Bu yıl Konya Yarı Maratonu'nda 56 ülkeden 7 bin 500 sporcu iyilik için koştu. Konya Yarı Maratonu güçlenerek devam ediyor. Tüm sporculara başarılar diliyorum” diye konuştu.

"BÜYÜKŞEHİR BELEDİYEMİZ ÇOK BÜYÜK BİR ORGANİZASYONU, ÇOK BAŞARILI BİR ŞEKİLDE HAYATA GEÇİRİYOR”

Selçuklu Belediye Başkanı Ahmet Pekyatrırmacı, "Yarı Maratonun startını az önce verdik. Yine çok büyük bir coşku vardı. Konya'mız için önemli bir yarış. Bu yarışla birlikte Konya'mıza hem çok sayıda yabancı misafirimiz geliyor hem de Konya'nın bütün o güzel atmosferlerini tarihi mekanlarını görme fırsatı buluyorlar. Yurt dışından gelen misafirler Konya'yı çok beğendiğini ifade ediyor. Bu da bizi mutlu ediyor. Bu yarışlarımızın bütün gelirleri SOBE, DOSD Meram ve Karatay Alzheimer Merkezine gönderilecek. Bu anlamda da bu yarış bizim için çok önemli. Konya Büyükşehir Belediye Başkanımıza ve ekibine çok teşekkür ediyoruz. Hakikaten çok büyük bir organizasyonu, çok başarılı bir şekilde hayata geçirerek, Konya'mızın tanıtımına da çok önemli bir katkı sunmuş oluyorlar” dedi.

"ULUSLARARASI KONYA YARI MARATONU BİR MARKA OLDU”

Karatay Belediye Başkanı Hasan Kılca, "Artık Uluslararası Konya Yarı Maratonu bir marka oldu. Yağmura rağmen 7.500'ün üzerinde 56 ülkeden katılım var. Ülkemizin, Konya'mızın tanıtımı ve sporun sevdirilmesi adına güzel bir organizasyon. Başta Büyükşehir Belediye Başkanımız ve federasyonumuzu ve emeği geçenleri tebrik ediyorum. İnşallah bu ilgi her yıl artarak devam edecek. Spor önemli, spor yapmak, sporu sevdirmek önemli. Bizler de belediyeler olarak her zaman sporcularımızın, ailelerimizin hep yanında olmaya onlara destek vermeye devam edeceğiz. Katılan herkesi kutluyorum” açıklamalarında bulundu.

"KONYA, 365 GÜN SPOR YAPAN VE SPORU YAŞAYAN BİR ŞEHİR”

Meram Belediye Başkanı Mustafa Kavuş, "Bu sene mevsim de bereketli. Yağmur nasıl bereketliyse sporcularımız da bereketli. Çok güzel bir gün. Tabi şehrimizin tanıtımına katkı sağlayan bir iş. Konya çok şanlı, capcanlı. Misafirlerle beraber daha da hareketli. Konya, spor yapan bir şehirdir. Spor merkezlerimizle, sahalarımızla, yeşil bölgelerimizle beraber, yürüyüş yolları ve bisiklet yollarıyla birlikte baktığınız zaman Konya gerçekten canlı. 7/24, 365 gün spor yapan ve sporu yaşayan bir şehir. Bu da görüldüğü üzere en güzel göstergelerden bir tanesi. Ben bütün katılanlara başarılar diliyorum. Allah sağlık ve sıhhatle bu yarışmayı tamamlamayı nasip etsin. Her yıl daha bereketli yarışlar göstersin” ifadelerini kullandı.

"BİZİM İÇİN BU SENE AYRI BİR ANLAM İFADE EDİYOR”

SOBE Vakfı Başkanı Mustafa Ak, Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na her geçen yıl ilginin daha da arttığını belirterek, "SOBE'nin de bu yıl kuruluşunun 10. yıl dönümü. Bizim için bu sene ayrı bir anlam ifade ediyor. Yaptığımız tüm çalışmalar özelde otizmin farkındalığını artırmak için ama genelde tüm engel gruplarına yönelik bir çalışma. Bu sebepten dolayı katılımların bu kadar yoğun olması bizleri de memnun ediyor. Büyükşehir Belediye Başkanımıza, katılımcılara, sponsorlara çok teşekkür ediyorum” diye konuştu.

BAŞKAN ALTAY'A TEŞEKKÜR ETTİ

DOSD Meram Başkanı Mehmet Munlafalıoğlu da "Uğur Başkanımıza, Büyükşehir Belediyemize, tüm vatandaşlarımıza ve sporcularımıza teşekkür ediyoruz. Çok güzel bir organizasyon oldu. DOSD Meram olarak biz de yoğun bir katılım sağladık. Uluslararası madalyalara sahip yarışmacılarımızla beraber, Eren'imizle beraber, yüzücülerimizle beraber bu maratona biz iştirak ettik. Ben tekrar emeği geçenlere teşekkür ediyorum” ifadelerine yer verdi.

SPORCULAR YAĞMUR EŞLİĞİNDE KOŞTU

Bu yıl beşincisi gerçekleştirilen ve büyük coşkuya sahne olan Uluslararası Konya Yarı Maratonu'na Türkiye ile birlikte 56 ülkeden 7 bin 542 atlet; otizm, down sendromu ve Alzheimer farkındalığına dikkat çekmek için yağışlı havaya rağmen koştu. Katılımcılar, yağmurlu Konya sabahında şehrin tarihi ve kültürel güzellikleri eşliğinde parkuru tamamlarken, şehrin dört bir yanında maraton heyecanı yaşandı.

DERECEYE GİREN SPORCULARA ÖDÜLLERİ VERİLDİ

Kıyasıya mücadelenin yaşandığı 21 kilometre, 10 kilometre ve 5 kilometre koşularında dereceye giren sporcular için Büyükşehir Belediyesi Mevlana Kültür Merkezi otoparkında oluşturulan etkinlik alanında ödül töreni düzenlendi. Sporculara ödülleri Konya Valisi İbrahim Akın, Konya Büyükşehir Belediye Başkanı Uğur İbrahim Altay, Konya İl Jandarma Komutanı Tümgeneral Cemil Lütfi Özkul, Atletizm Federasyonu Başkanı Ahmet Karadağ ve protokol tarafından takdim edildi.

YARIŞLARDA İLK ÜÇE GİREN İSİMLER

21 kilometre erkekler yarışında; 01:02:03'lük derecesiyle Ali Kaya birinci, 01:02:13'lük derecesiyle Ayetullah Aslanhan ikinci, 01:03:20'lik derecesiyle Sezgin Ataç üçüncü oldu.

21 kilometre kadınlar yarışında; 01:12:58'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Enebet Enji birinci, 01:13:02'lik derecesiyle Etiyopyalı atlet Zinash Mulata Waketoli ikinci, 01:13:07'lik derecesiyle Chaltu Shuna Kekabo üçüncü oldu.

10 kilometre erkekler yarışında; 00:30:49'luk derecesiyle Ramazan Baştuğ birinci, 00:31:38'lik derecesiyle Halil Yaşın ikinci, 00:32:18'lik derecesiyle Bahattin Üney üçüncü oldu.

10 kilometre kadınlar yarışında ise; 00:36:40'lık derecesiyle Merve Karakaya birinci, 00:36:44'lük derecesiyle Pınar Demir ikinci, 00:38:42'lik derecesiyle İnci Kalkan üçüncü oldu.

5 kilometre erkekler yarışında; 00:16:22'lik derecesiyle Serhat Damar birinci, 00:16:32'lik derecesiyle Recep İstek ikinci, 00:17:02'lik derecesiyle Onur Döner üçüncü oldu.

5 kilometre kadınlar yarışında; 00:19:30'luk derecesiyle Elif Gökçe Avcı Ataman birinci, 00:19:47'lik derecesiyle Rojda Goran ikinci, 00:20:19'luk derecesiyle Zehra Yaylacı üçüncü oldu.

SPORCULAR YAĞMURA RAĞMEN "İYİLİK” İÇİN KOŞTU

Farklı ülkelerden ve Türkiye'nin birçok ilinden yarış için Konya'ya gelen sporcular, yağışlı havaya rağmen etkinliğin yüksek enerjisinin kendilerini çok etkilediğini belirtti.

Sporcular, organizasyonun hem sportif hem de sosyal açıdan unutulmaz bir deneyim sunduğunu ifade ederek, Konya Büyükşehir Belediyesi'ne ve emeği geçenlere teşekkür etti.

Konya Büyükşehir Belediyesi tarafından düzenlenen "5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu” kapsamında yarışların kazananları ile ilgili detaylı bilgiye "konyayarimaraton.com” adresinden ulaşılabiliyor.

Kaynak: Konya Büyükşehir Belediyesi Basın Bürosu