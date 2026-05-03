Konya’nın o ilçesi zirvede! 34 kiloyu gördü

Konya genelinde etkili olan son yağışlar, özellikle kentin batı ilçelerinde tarımsal üretim açısından olumlu bir tablo ortaya koydu. Yağışların hem toprak nemini artırdığı hem de su kaynaklarını desteklediği belirtiliyor.

EN FAZLA YAĞIŞ HÜYÜK VE DOĞANHİSAR'DA

Meteorolojik ölçümlere göre yağışın en yoğun olduğu ilçe 34 milimetre ile Hüyük oldu. Hüyük'ü 33,2 milimetre ile Doğanhisar ve 30,2 milimetre ile Ilgın izledi. Uzmanlar, özellikle yüksek kesimlerde ve ormanlık alanlarda yağış miktarının yer yer 50 milimetreye kadar ulaşmış olabileceğini ifade ediyor.

SU KAYNAKLARI VE GÖL SEVİYESİNE OLUMLU ETKİ

Uzmanlara göre bu yağışlar sadece tarım arazileri için değil, aynı zamanda bölgedeki su kaynakları açısından da büyük önem taşıyor. Özellikle Beyşehir Gölü ve çevresinde gerçekleşen yağışların, göl seviyesine ve yeraltı su rezervlerine katkı sağlaması bekleniyor.

UZMANDAN "ALTIN DEĞERİNDE” DEĞERLENDİRMESİ

Selçuk Üniversitesi Ziraat Fakültesi Öğretim Üyesi Prof. Dr. Süleyman Soylu, yağışların zamanlamasına dikkat çekerek bu dönemin kritik olduğunu vurguladı. Soylu, özellikle tarımsal üretim açısından bu tür yağışların büyük fırsat sunduğunu belirterek, "Bu yağışlar adeta altın değerinde. Hem ürün gelişimi hem de su kaynaklarının beslenmesi açısından son derece önemli bir periyottan geçiyoruz” ifadelerini kullandı.

(Bekir Turan)