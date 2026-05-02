Konya’dan kar haberleri gelmeye başladı! Sıcaklıklar hızla düşüyor

Meteoroloji Genel Müdürlüğü'nün daha önce yaptığı kuvvetli yağış uyarıları doğrultusunda, özellikle yüksek kesimlerde kar yağışının etkili olduğu gözlemlendi. Kemer Mahallesi ve çevresinde gece saatlerinde yağışın zaman zaman şiddetini artırdığı bildirildi.
Uzmanlar, 3 Mayıs Pazar günü boyunca da yağışların aralıklarla devam edebileceğini, bölgenin kuzey ve doğu kesimlerinde yer yer kuvvetli sağanakların görülebileceğini belirtiyor. Vatandaşların ani sıcaklık düşüşü ve olası olumsuzluklara karşı dikkatli olması isteniyor.
