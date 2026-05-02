Seydişehir’de bisiklet heyecanı: Festival tarihleri belli oldu

Seydişehir Belediyesi ile SEYDER’in ortaklaşa düzenlediği Seydişehir Bisiklet Festivali, 3-4-5 Temmuz 2026 tarihlerinde gerçekleştirilecek. Festival için kayıt süreci ise 11 Mayıs’ta başlayacak.
Başkan Ustaoğlu, yaptığı açıklamada festivalin ilçenin spor ve turizm potansiyeline önemli katkılar sağlayacağını belirterek, tüm vatandaşları etkinliğe davet etti.
Festival için ön kayıtların 11 Mayıs 2026 tarihinde saat 17.00 itibarıyla başlayacağı, başvuruların ise www.seydisehir.bel.tr adresi üzerinden gerçekleştirileceği açıklandı. SEYDER yetkilileri de organizasyonun geniş katılımla yapılmasını hedeflediklerini ifade etti.
Önemli Not:
Bu sayfalarda yayınlanan okur yorumları okuyucuların kendilerine ait görüşlerdir.
Yazılan yorumlardan yenikonya.com.tr hiçbir şekilde sorumlu tutulamaz.
Bu habere henüz yorum yapılmadı. İlk yorumu siz yapın!
X
Yorum Yazma Sözleşmesi
“Sayfamızın takipçileri suç teşkil edecek, yasal olarak takip gerektirecek,hakaret ve küfür içeren, aşağılayıcı,
küçük düşürücü, kaba, ahlaka aykırı, müstehcen, toplumca genel olarak kabul görmüş kurallara aykırı,
kişilik haklarına zarar verici ya da benzeri niteliklerde hiçbir
yorumu bu web sitesinin hiçbir sayfasında paylaşamazlar.
Bu tür içeriklerden doğan her türlü mali, hukuki, cezai, idari sorumluluk yorumu gönderen takipçiye aittir. yenikonya.com.tr'ye yapılan yorumlar arasından uygun görmediklerini herhangi bir gerekçe belirtmeksizin yayınlamama veya yayından kaldırma hakkına sahiptir. Konhaber başta yukarıda sayılan hususlar olmaz üzere kanun hükümlerine aykırılık gerekçesi ile her türlü adli makam tarafından başlatılan soruşturma kapsamında kendisinden Ceza Muhakemesi Kanunu’nun 332.maddesi doğrultusunda istenilen yorum yapan takipçilerine ait ip bilgilerini ve yapmış olduğu yorumları paylaşabileceğini beyan eder ”