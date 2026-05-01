Konyalılar dikkat! Bu tarihte tramvaylar çalışmayacak

Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında Alaaddin Tepesi çevresinde gerçekleştirilecek program nedeniyle tramvay seferlerinde geçici düzenlemeye gidildi. Saat 14.15 itibarıyla tramvayların bu bölgeden geçişine izin verilmeyecek.
Hatlarda Manevra Uygulaması
Yapılan düzenleme kapsamında Kampüs Hattı tramvayları Belediye istasyonundan manevra yapacak. Adliye Hattı ise seferlerini Mevlana istasyonundan dönüş yaparak sürdürecek.
Bisiklet Tramvayı Seferlerine Devam Edecek
Bisiklet Tramvayı ise Sakarya Depo üzerinden manevra yaparak seferlerine devam edecek.
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, vatandaşların ulaşım planlamalarını bu düzenlemeye göre yapmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.
TRAMVAY SEFER DÜZENLEMESİ— Konya AKOM (@KonyaAkom) May 1, 2026
(Berna Ata)