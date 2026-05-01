Konyalılar dikkat! Bu tarihte tramvaylar çalışmayacak

Berna Ata
İnternet Editörü

- Güncelleme Tarihi:

3 Mayıs Pazar günü düzenlenecek Konya Yarı Maratonu kapsamında şehir genelinde bazı yollar trafiğe kapatılacak, toplu ulaşımda da geçici düzenlemeler uygulanacak. İşte merak edilen tüm detaylar...

Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 1 Mayıs etkinlikleri kapsamında Alaaddin Tepesi çevresinde gerçekleştirilecek program nedeniyle tramvay seferlerinde geçici düzenlemeye gidildi. Saat 14.15 itibarıyla tramvayların bu bölgeden geçişine izin verilmeyecek.

Hatlarda Manevra Uygulaması

Yapılan düzenleme kapsamında Kampüs Hattı tramvayları Belediye istasyonundan manevra yapacak. Adliye Hattı ise seferlerini Mevlana istasyonundan dönüş yaparak sürdürecek.

Bisiklet Tramvayı Seferlerine Devam Edecek

Bisiklet Tramvayı ise Sakarya Depo üzerinden manevra yaparak seferlerine devam edecek.

Vatandaşlara Uyarı

Yetkililer, vatandaşların ulaşım planlamalarını bu düzenlemeye göre yapmaları ve alternatif güzergâhları tercih etmeleri konusunda uyarıda bulundu.

