AKOM DUYURDU | Konya’da bu tarihte 26 güzergah trafiğe kapatılıyor!

Konya AKOM tarafından yapılan açıklamaya göre, 2026 5. Uluslararası Konya Yarı Maratonu nedeniyle 3 Mayıs Pazar günü kentte bazı yollar araç ve yaya trafiğine kapatılacak.
09.00 – 12.00 saatleri arasında gerçekleştirilecek 21K, 10K ve Halk Koşusu boyunca parkur güzergâhında geniş çaplı trafik düzenlemesi uygulanacak.
Kapanacak Güzergâhlar Açıklandı
Maraton süresince Mevlana Kültür Merkezi'nden başlayarak Aslanlı Kışla Caddesi, Adana Çevre Yolu U Dönüşü, Fetih Caddesi, İl Jandarma Işıkları, Ankara Caddesi, Beşyol, Alaaddin, Kültürpark Işıkları, Sultan Cem Caddesi, Meram Yeni Yol, Evliya Çelebi Işıkları, Konya Ordu Evi, Millet Caddesi ve Ferit Paşa Caddesi gibi birçok ana arter geçici olarak trafiğe kapalı olacak.
İşte Kapanacak Güzergâhlar
→ Mevlana Kültür Merkezi
→ Aslanlı Kışla Caddesi
→ Adana Çevre Yolu U Dönüşü
→ Fetih Caddesi
→ il Jandarma Işıkları Sola Dönüş
→ Ankara Caddesi
→ Beşyol
→ Alaaddin
→ Kültürpark Işıkları Sola Dönüş
→ Sultan Cem Caddesi Bitişinden Sağa Dönüş
→ Meram Yeni Yol
→ Evliya Çelebi Işıkları U Dönüş
→ Konya Ordu Evi Sağa Dönüş
→ Millet Caddesi
→ Feridiye Karakolu Sola Dönüş
→ Ferit Paşa Caddesi
→ Atatürk Anıtı
→ Atatürk Caddesi
→ Alaaddin Bulvarı
→ Mevlana Caddesi İş Bankası Sağa Dönüş
→ Mevlana Müzesi
→ Şht. Nazım Bey Caddesi
→ Güngör Sokak
→ Arpa Sokak
→ Aslanlı Kışla Caddesi
→ Mevlana Kültür Merkezi
Vatandaşlara Uyarı
Yetkililer, vatandaşların belirtilen saat aralığında alternatif güzergâhları kullanmaları ve trafik işaretlerine dikkat etmeleri konusunda uyarıda bulundu. Maratonun güvenli bir şekilde tamamlanabilmesi için tüm sürücü ve yayaların kurallara riayet etmesi istendi.
(Berna Ata)